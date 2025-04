San Marino. La ginnastica ritmica sammarinese si mette in risalto al Gala Monaco

Continuano le trasferte internazionali per la Federazione Sammarinese Ginnastica. L’occasione è stata rappresentata dall’ invito ad un incontro bilaterale di ginnastica ritmica, sabato 29 e domenica 30 giugno, tra l’Associazione Monaco Ginnastica e la Federazione Sammarinese al “Gala Monaco GR en Fête”. La delegazione biancoazzurra composta da Gloria Ambrogiani, Eva Bombagioni, Gioia Casali, Sara Ceccoli, Emma Fratti, Lucia Frisoni, è stata accompagnata dalla tecnica Serena Sergiani; Monica Leardini, giudice, e dal presidente federale Fabrizio Castiglioni, in qualità di capo delegazione, che ha incontrato l’omologo monegasco, Benjamin Boisson, in un incontro che ha gettato le basi per possibili collaborazioni future. Le atlete hanno gareggiato con due attrezzi a giornata e una coreografia di gruppo sulle note di “Imagine” dei Beatles al Gran Galà finale. Sara Ceccoli, categoria Junior 2011, ha conquistato tutti i primi posti del podio sia nella classifica di specialità sia nella classifica All-around seguita dalla compagna Lucia Frisoni, al suo debutto internazionale per la FSG, che ha occupato il secondo gradino del podio anche lei sia nella classifica di specialità che nella classifica All-around. La categoria Junior 2009 ha replicato le compagne di squadra: Emma Fratti al primo posto del podio con cerchio, clavette e nastro e secondo posto nella palla, terminando prima nella classifica All-around ed Eva Bombagioni con un primo posto alla palla e secondo posto al cerchio, clavette e nastro, chiudendo la sua gara in seconda posizione nella classifica All-around. Hanno concluso le ginnaste della categoria Senior con Gioia Casali che ha portato a casa l’oro alla palla, clavette e nastro e il secondo posto al cerchio, mentre Gloria Ambrogiani ha conquistato un secondo posto al nastro, terzo posto alla palla ed ai piedi del podio in cerchio e clavette. La delegazione sammarinese si è dimostrata anche in questa occasione preparata per affrontare i prossimi impegni federali.