San Marino. La Guardia di Rocca lancia l’allarme truffa su piattaforme d’investimento. Massima cautela necessaria per i cittadini sammarinesi

Comunicato relativo alla truffa con le piattaforme d’investimento.

“Nell’ambito della prevenzione dai reati informatici, a seguito delle recenti attivita? investigative intraprese per la truffa in oggetto ai danni di cittadini sammarinesi, siamo a comunicare quanto segue.

Questo tipo di truffa, ha come obbiettivo l’investimento di capitali in nuove piattaforme d’investimento che, non hanno alcuna regolamentazione o non sono riconosciute dagli organi competenti. Mediamente gli investimenti avvengono tramite bonifici a IBAN di paesi extra UE, aperti a nome di persone inesistenti (documento falsi).

Il contatto tra il truffatore e la vittima avviene principalmente mediante un account buisness di Whatsapp dove, il presunto Trader presenta piani d’investimento garantiti con alti guadagni. Spesso, l’inziale investimento richiesto e di soli 200,00 Euro dove, la vittima viene registrata in piattaforme d’investimento non riconosciute e vede un guadagno immediato di migliaia di euro. L’immediato guadagno porta la vittima a investire somme di denaro piu? cospicue su richiesta del truffatore, il quale, a sua volta si adopera per report falsi, con guadagni di migliaia di Euro in poco tempo.

La truffa raggiunge il suo compimento, nel momento in cui la vittima si ritira dall’investimento chiedendo la somma guadagnata. Da questo momento, il truffatore, oltre a non rendersi sempre reperibile, trasmette una serie di documenti dove, rappresenta alla vittima che per sbloccare la somma di denaro deve pagare una serie di tasse, aumentando cosi? la somma di denaro truffata.

Nel nostro caso, i truffatori oltre a impiegare le modalita? sopra descritte, hanno utilizzato il logo di una piattaforma d’investimento esistente e autorizzata, riproducendo il sito della stessa dove, la vittima e? stata poi registrata.

Il nostro monito e quello di avvalersi di soggetti specializzati nel settore e autorizzati dagli organi competenti. A tal proposito si riporta il link di BCSM dove, sono descritti i soggetti autorizzati all’esercizio di Attivita? Riservate nella Repubblica di San Marino tramite succursale e/o in regime di Prestatore di Servizi Senza Stabilimento:

https://www.bcsm.sm/site/home/funzioni/registri-e-albi/registro-dei-soggetti- autorizzati/imprese-finanziarie-estere.html