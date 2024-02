San Marino. La Juvenes Dogana Futsal crea, ma non sfonda: il Murata passa nel finale

I bianconeri vincono 5-2, con due reti negli ultimi minuti. Levani: “Bella partita, ma dobbiamo segnare di più”

La mancanza di freddezza sotto porta frena una Juvenes Dogana Futsal volenterosa, quadrata e propositiva contro il Murata, avversario che non perdona e aspetta il finale di partita per sigillare i tre punti. Nella 20a giornata di campionato, i bianconeri vincono per 5-2, capitalizzando il calo mentale e fisico della squadra di Serravalle arrivato negli ultimi 10 minuti, dopo una partita in cui aveva difeso bene e creato tanto, senza però riuscire a convertire in reti le diverse occasioni da goal. Soprattutto nel primo tempo, la Juvenes Dogana ha tenuto benissimo il campo, anzi, proponendosi di più e arrivando diverse volte davanti al portiere. Per il vantaggio, però, si è dovuto aspettare il 29′, quando Simone Baldelli ha bucato la rete bianconera, segnando per la prima volta in maglia biancorossoblù. Tuttavia, due minuti più tardi, un possesso gestito male ha consentito al Murata di recuperare palla e tornare subito in parità, grazie a Marco De Angelis.

“Abbiamo giocato bene contro una squadra veramente forte, che nel primo tempo abbiamo arginato alla grande, marcando e chiudendo – commenta l’allenatore della Juvenes Dogana, Roberto Levani –. Però siamo incappati nei soliti errori sotto porta, sbagliando tre goal in uno contro uno. Avremmo dovuto chiuderlo almeno sul 3-0, per la mole di gioco sviluppata e il lavoro fatto sul piano difensivo”. Nella ripresa, copione simile, ma con il Murata che prova a spingere di più. Per passare in vantaggio, però, i bianconeri devono aspettare un calcio di rigore, assegnato al 44′ e contestato dalla Juvenes Dogana, poi trasformato da Matteo Moretti. Poco dopo arriva anche il 3-1, segnato da Omar El Attar, ma i biancorossoblù rispondono immediatamente con William Cavalli, arrivato a 16 centri in campionato. Nell’ultimo sesto di gara, tuttavia, subentrano la stanchezza e un po’ di nervosismo per le difficoltà nel trovare il goal, di cui il Murata approfitta, chiudendo la gara con De Angelis ed El Attar.

“Anche nella ripresa abbiamo affrontato bene l’avversario, ma concedendo alcune situazioni, in cui siamo stati puniti – prosegue Levani –. Siamo calati solo negli ultimi cinque minuti, fisicamente e mentalmente, ma è anche normale: dopo aver lottato per tutto l’incontro, creato e difeso, senza però riuscire a segnare e subendo goal solo per delle ingenuità, un calo è logico. Peccato, perché penso che un pareggio sarebbe stato meritato. Teniamoci le cose buone, che secondo me sono state parecchie, e lavoriamo su ciò che sbagliamo. La prossima partita, contro la Folgore, sarà ancora più dura, ma dovremo affrontarla con lo stesso spirito visto lunedì sera. Voglio fare i complimenti a Baldelli, che ha giocato un’ottima partita a livello difensivo e ha anche trovato il primo goal con la Juvenes Dogana. Deve essere la prima di tante prestazioni di alto livello, per lui”.