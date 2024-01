San Marino. La Juvenes ribalta in risultato con il Tre Penne nel recupero

16’ giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

Tre Penne 2-3 Juvenes/Dogana

Tre Penne (3-5-2)

Migani; Barretta, Rosini, Lombardi; Scarponi, Giovagnoli (15’st Lorenzo Gasperoni), Righini, Battistini (35’st Cecchetti), Poggi (29’st Vandi); Dormi, Badalassi

A disposizione: Dalla Libera, Cotumaccio, Alex Gasperoni, Zeka, Pieri

Allenatore: Stefano Ceci

Juvenes/Dogana (4-3-3)

Gentilini; Giacomo Borghini, Valentini, Manfroni, Traglia (1’st Cisternino); Lisi (40’st Michelotti), Colonna, Pasolini; Gianmaria Borghini, Stella (40’st Tumidei), Benedetti (50’st Sottile)

A disposizione: Broccoli, Ronci, Cevoli, Meluzzi, Baldazzi, Michelotti

Allenatore: Manuel Amati

Arbitro: Albani

Assistenti: Battistini – Tura

4° Ufficiale: Hafidi

Ammoniti: 36’pt Righini (TP), 47’pt Benedetti (JD), 26’st Giacomo Borghini (JD), 38’st Barretta (TP), 49’st Lorenzo Gasperoni (TP)

Marcatori: 4’pt rig. Colonna, 42’pt rig. Righini, 46’pt Barretta, 22’st e 46’st Benedetti

ACQUAVIVA – Il girone di ritorno del Tre Penne si apre con la sfida alla Juvenes/Dogana, che ad Acquaviva passa subito in vantaggio dopo quattro giri di lancette. Colonna imbuca per Stella, Migani in uscita coi piedi lo contrasta e per il direttore di gara è rigore. Dagli undici metri si presenta Colonna, che manda palla da una parte e portiere dall’altra portando in vantaggio i suoi. La risposta del Tre Penne arriva solo al 17’: traversone di Scarponi per Badalassi, che è sbilanciato e manda fuori di testa. Ci prova la Juvenes con Gianmaria Borghini, che entra in area e la sua conclusione viene parata da Migani in due tempi. Il Tre Penne prende fiducia verso la mezzora e si fa vedere con insistenza, Badalassi tenta l’acrobazia che finisce di poco a lato. Barretta prova a emulare l’assist vincente come con la Virtus, la sfera arriva a Poggi che manda fuori da pochi passi. Al 42’ Traglia aggancia Poggi dentro l’area, Albani assegna il secondo rigore di giornata. Dal dischetto Righini trasforma e segna il suo secondo gol consecutivo. Ma il primo tempo regala altre emozioni: nel primo dei tre minuti di recupero assegnati Scarponi mette in mezzo e trova con precisione il colpo di testa di Antonio Barretta che porta in vantaggio i biancazzurri.

La ripresa è giocata ad alti ritmi e ci sono numerose occasioni da una parte e dall’altra. Stella in area serve Pasolini che calcia a porta sguarnita, Lombardi salva sulla linea. Giovagnoli prova a trovare la gioia personale, conclusione col mancino sul secondo palo che finisce di poco a lato. Dormi al 20’ entra in area e calcia con il destro, Gentili respinge coi piedi. La Juvenes trova la rete del 2-2 al 23’: Lorenzo Gasperoni perde la palla a centrocampo, ripartenza avversaria e Benedetti insacca. Subito dopo Scarponi dal fondo mette in mezzo per Badalassi, che prova la rovesciata respinta da Gentilini. Controffensiva della formazione di Amati, Benedetti serve Gianmaria Borghini che davanti a Migani manda a lato con l’esterno destro. Nel giro di dieci minuti – dal 27’ al 37’ – il Tre Penne centra tre legni con Righini e Scarponi. Gol sbagliati e gol subito in pieno recupero: Gianmaria Borghini restituisce il favore a Benedetti, che trasforma il tap-in.

