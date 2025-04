San Marino. La Magia del Tempo: Tornano in Piazza Sant’Agata i festeggiamenti per il nuovo anno

San Marino, 30 dicembre 2024 – Il Natale è trascorso, ma l’atmosfera di festa continua nel suggestivo Centro Storico di San Marino. Le luci, le decorazioni e le attrazioni del Natale delle Meraviglie offrono ancora l’opportunità di vivere momenti pieni di emozioni in uno scenario unico al mondo.

L’attesa ora si sposta verso la Notte di Capodanno, con un evento speciale che darà il benvenuto al nuovo anno: La Magia del Tempo, una festa incredibile nella suggestiva Piazza Sant’Agata che si trasformerà in un grande dancefloor per celebrare e festeggiare il tempo che passa. Le luci architetturali, lentamente cambieranno colori ed ambientazioni sul teatro e uno straordinario viaggio musicale omaggerà i grandi successi dagli anni ‘70 ai giorni d’oggi. Animatori e performer con i loro cambi d’abito, presenteranno gli outfit delle epoche più iconiche della disco dance. Protagonista dell’evento sarà la storica coppia formata da Mr Lori G, dj e volto televisivo di San Marino RTV e Marco Corona, vocalist che ha animato le più grandi notti della riviera e non solo. L’energico Corpo di Ballo de La Magia del Tempo coinvolgerà il pubblico ed animerà la festa insieme a trampolieri e giocolieri che si esibiranno direttamente tra il pubblico. Si potrà accedere in piazza esclusivamente da Contrada San Francesco e Scala Bonetti mentre l’uscita sarà da Scala Bonetti e Contrada Porta Nova. Appuntamento dalle ore 22.00.

Il primo giorno dell’anno ritornerà, alle 17.00 al Teatro Titano, il tradizionale Concerto per il Nuovo Anno a cura della Banda Militare di San Marino diretta dal M° Stefano Gatta dal titolo Prima di Sanremo: le canzoni senza età. Con la partecipazione di Monica Sarti e Alessandra Busignani. I biglietti (€ 10,00 – posto unico) sono acquistabili in prevendita lunedì 30 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 presso il supermercato Titancoop di Valdragone e il 1° gennaio dalle 15.00 presso la biglietteria del Teatro Titano. L’incasso della serata sarà devoluto a “VIP – Viviamo In Positivo”, associazione sammarinese per la Clownterapia sociale.

Il Natale delle Meraviglie attende fino a lunedì 6 gennaio tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza d’Altri Tempi con le tante attrazioni e allestimenti nel Centro Storico di San Marino. Programma completo su www.visitsanmarino.com.

L’organizzazione dell’edizione 2024-2025 de Il Natale delle Meraviglie è stata affidata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo a NexTime Eventi di Alberto Di Rosa sotto la direzione artistica di Simone Ranieri.

Sponsor dell’evento: Giochi del Titano, DIPAS Distribuzione Prodotti assicurativi – Agente Generale Unipol Sai, #BRAND Gioielli, Titan Coop, Grafik Art, Sinpar.

Partner tecnici: La Casa Del Natale, PRB Veicoli Elettrici, Cassa Di Risparmio, Cooperativa Agricola Sociale Sora Madre Terra.

Il visual della campagna è stato curato da Expansion Group, MOAB è il partner per la pianificazione media, le immagini saranno realizzate da Evolvency.

Il Natale delle Meraviglie – Un Luogo d’Altri Tempi

Date ed orari

Tutti i giorni fino al 6 gennaio 2025.

Orario: dalle 10.30 alle 19.00

Il 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.00.

Villaggio degli Alpaca di Babbo Natale – Campo Bruno Reffi

Dalle 10.30 alle 19.00 – Il 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.00

Percorso Experience Alpaca: € 7,00 adulto oppure adulto + bambino – € 10,00 adulto + 2 bambini

La Giostra dei Ricordi – Campo Bruno Reffi

Dalle 10.30 alle 19.00 – Il 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.00

Ingresso € 3,00 una corsa

La Piazza dei Ricordi – Piazza della Libertà

Carrozza delle Meraviglie e Albero di Natale

Ice Park – Cava dei Balestrieri

dalle 10.30 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00.

Biglietti: € 10,00 per 60 minuti – € 7,00 per 30 minuti – € 4,00 per noleggio pinguini

Mercatini Natalizi – via Eugippo e via Donna Felicissima

Dalle 10.30 alle 19.00 – Il 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.00

Mostra d’Altri Tempi – Galleria Cassa di Risparmio

Mercatini di beneficenza – Galleria Cassa di Risparmio

Il 2 e 3 gennaio

Dalle 10.30 alle 19.00

Great&Good Friends Gospel – Teatro Titano

4 gennaio alle ore 21.00 e 5 gennaio alle ore 18.00

Biglietti: € 12,00 Prevendita sul circuito VIVATICKET e in tutti i punti vendita.

Punto vendita San Marino c/o Freeshop.

Treno Bianco Azzurro – Galleria Montale

4, 5 e 6 gennaio

Orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Trenino dei Ricordi

Orari: dalle 9.00 alle 19.00, una corsa ogni 30 min.

Biglietti: corsa semplice € 3,00 – andata e ritorno € 5,00 – bambini fino a 120 cm gratis

Servizio Funivia Panoramica

Orari: fino alle ore 19:30. Apertura straordinaria il 1° gennaio dalle ore 13:30 alle 19:30

Animazioni e spettacoli

Martedì 31 dicembre, dalle 22.00 festa di Capodanno La Magia del Tempo in piazza San’Agata

Lunedì 6 gennaio, dalle 16.30 si celebrerà l’ultima giornata de Il Natale delle Meraviglie con la parata itinerante della marching band Funky is the way.

Social Contest

Torna anche quest’anno il contest che premia la foto più bella nelle principali attrazioni del Natale delle Meraviglie pubblicate su Instagram con #sanmarinounluogodaltritempi e #nataledellemeraviglie. In palio una favolosa bici Atala a pedalata assistita messa in palio da PRB srl Veicoli Elettrici.

Cartolina Natalizia

Nei 2 Info Point sarà in distribuzione la Cartolina Natalizia sulla quale collezionare i timbri presso le attrazioni del Natale come l’Ice Park, l’Info Point e il Villaggio degli Alpaca di Babbo Natale. Al completamento dei timbri, il visitatore potrà ricevere un Gift realizzato da Brand Gioielli e, presentando la cartolina presso lo sportello della Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino S.p.a., avere l’Annullo Postale da collezione creato appositamente per il Natale delle Meraviglie

Programma completo dell’evento su: www.visitsanmarino.com

