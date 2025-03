San Marino. La neutralità come strumento di crescita e pace per il nostro paese … di Monica Moroni (Libera/PS)

Come artista sono sempre stata per la pace e l’armonia tra i popoli, situazione molto difficile anche in questo momento storico. Ho avuto la possibilità di suonare in terre dove sono avvenute stragi terroristiche e vi devo dire che l’emozione e stata molto forte e suonare non è stato facile. Sono sempre stata orgogliosa della mia nazione per la sua storia per come nei momenti difficili sia riuscita ad essere sempre un punto importate e startegico. Il nostro orgoglie era di essere sempre stati neutrali e di come ci siamo sempre adoperati nella solidarità. Purtroppo questa nostra neutralità è venuta a meno in questo ultimo periodo e nel programma di Libera con gioia compare. Si, Neutralità vista come una opportunità di crescita e prestigio per il nostro Paese. Neutralità come punto di forza per sviluppare e promuovere la pace tra i popoli in un territorio neutrale, attuare incontri internazionali dove affontare i temi che generano conflitto tra le parti per approdare in concreti compromessi. E’ un progetto impegnativo per il nostro Stato ma attuabile visto la nostra storia ed anche la riconquistata neutralità unendoci pace e solidarietà che sono sempre stati presenti ed importanti per noi. Certo che questo progetto per renderlo solido necessità dell’impegno di tutti ed anche far crescere le generazioni future in questa ottica vuol dire attuare una cultura e una formazione di cittadini responsabili e dotati di spirito critico. Per questo si pensa a un coinvolgimento della struttura scolastica che aiuti a crescere i cittadini di domani con un avvicinamento più concreto al mondo in tutti i suoi aspetti. In questo saranno coninvolti anche gli istituti culurali perchè far crescere un cittadino consapevole necessita di cultura ad ampio raggio mantenendo e valorizzando i principi di base della democrazia. Sembra un progetto ambizioso ma se siamo uniti e ci crediamo passo dopo passo si puo attuare. Per questo nel programma si parla di inserire nel governo una delega permanente alla Pace.

Uniti insieme possimo farcela.

Monica Moroni

(Libera/Ps)