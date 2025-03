San Marino. La preparazione precampionato della Juvenes Dogana si chiude senza sconfitte

Finisce con un pareggio per 3-3 l’ultima amichevole disputata a Viserba contro l’Asd Victoria 1968. Ingaggiato il terzino sinistro Arradi, fresco di esperienza europea con La Fiorita

DOGANA (Serravalle, RSM) – domenica 25 agosto 2024. Nessuna sconfitta per la Juvenes Dogana nelle amichevoli precampionato della stagione 2024/25. La squadra sammarinese, pronta per iniziare il campionato, ha disputato la sua ultima partita test ieri pomeriggio, sabato 24 agosto, allo stadio “Bani” di Viserba sfidando i padroni di casa dell’ASD Victoria 1968, che milita in Prima Categoria emiliano-romagnola. L’incontro è terminato con un pareggio per 3-3 con la Juvenes Dogana avanti 2-0 nella prima frazione di gioco. La squadra di Mister Fabbri ha confermato dieci titolari su undici rispetto alla partita di martedì scorso al “Capanni” di Savignano sul Rubicone contro la Edelweiss Jolly, inserendo il centrocampista dell’Under 21 sammarinese Pasolini dal primo minuto al posto di Traglia, partito dalla panchina. Il tabellino delle marcature si è aperto al 9’ con Ferrulli che ha segnato la rete numero quattro in altrettante partite agostane: il 19enne attaccante pugliese si candida a un ruolo da protagonista per la stagione ufficiale di prossimo avvio. Dopo cinque minuti ci ha pensato il compagno di squadra Tani a siglare il gol del raddoppio, mentre nei minuti successivi il Victoria ha dimostrato di non demordere impegnando Gentilini in almeno tre parate di alto livello. Nella ripresa i riminesi hanno iniziato a risalire la china, iniziando con un fallo in area che ha decretato un calcio di rigore, trasformato dal nuovo entrato Mihali Bruma al 50’. Dopo sette minuti la Juvenes Dogana ha provato a mettere di nuovo la freccia, stavolta trovando la rete con un guizzo del capitano Michele Cevoli. Sul finale consueta girandola di sostituzioni e anche le due reti con cui il Viserba mette in pari i conti, prima con Filippi su azione al 70’ e poi nuovamente con un penalty trasformato da Mihali Bruma al 77’.

Al triplice fischio quindi il bilancio estivo non ufficiale parla di due vittorie e altrettanti pareggi in partite disputate con squadre italiane tra la Promozione e la Seconda Categoria, con dieci gol messi a segno e sette incassati. Adesso si guarda al campionato con il debutto venerdì 30 agosto alle 21.15 a Montecchio contro il Fiorentino: la squadra in tale occasione potrà contare sul nuovo arrivato Yasin Arradi il quale, dopo aver fatto la preparazione e qualche amichevole con la Juvenes Dogana, ha firmato il contratto per questa stagione. Terzino sinistro di 23 anni, ex USD Falco Acqualagna, ha disputato nel corso di questa estate due partite di UEFA Conference League aggregato al gruppo de La Fiorita. Ulteriori innesti in “rosa” sono attesi nei prossimi giorni.

Il tabellino della partita

Juvenes Dogana – Asd Victoria 1968 3-3

Asd Victoria 1968: Pasini, Pontini, Filippi, Calp, Muccini, Rossi, Stanco, Montanari, Urbinati, Alilay, Paganelli. A disposizione Cedrini, Bruma A., Bruma M., Perazzini, Lleshi, Rossi F. . All. Ricciatti

Juvenes Dogana: Gentilini, Cevoli, Valentini, Mazzavillani, Pedini, Sylla, Pasolini, Tani, Arradi, Ferrulli, Simeoni. A disposizione Ronci, Battistini, Rodriguez, Tumidei, Baldazzi, Omgba, Lisi, Paszynski, Gatti, Traglia. All. Fabbri

Reti: 9’ Ferrulli (JD), 14’ Tani (JD), 50’ Mihali (VC, rig.), 57’ Cevoli (JD), 70’ Filippi (VC), 77’ Mihali (VC, rig.)