San Marino. La proiezione del film I LIMONI D’INVERNO con partecipazione della regista Caterina Carone, prevista per sabato pomeriggio, sarà ad ingresso gratuito

Sabato 24 Febbraio alle ore 17.30, presso il Cinema Concordia di San Marino, la Segreteria di Stato all’Istruzione e Cultura, la Segreteria di Stato alla Sanità e gli Istituti Culturali saranno onorati di avere la presenza della regista Caterina Carone per la presentazione del film I LIMONI D’INVERNO, che vanta come protagonisti Teresa Saponangelo e il noto attore Christian De Sica, particolarmente legato alla Repubblica di San Marino.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale e in particolar modo la UO di Neurologia diretta dalla Dott.ssa Susanna Guttmann ha collaborato direttamente con la regista fornendo assistenza e approfondimenti sul tema della malattia dell’Alzheimer, tema centrale del film. Molto importante anche l’apporto dell’Associazione Sammarinese Sostegno Patologie Invecchiamento Cerebrale, per raccontare la malattia dal punto di vista della famiglia.

“Siamo molto felici della collaborazione scientifica instaurata con la regista Caterina Carone – ricorda la dr.ssa Susanna Guttmann, direttore dell’Unità Operativa di Neurologia dell’ISS -, che è riuscita a trattare un tema complesso come la malattia di Alzheimer con un linguaggio semplice e diretto, senza banalizzazioni. Desidero quindi, anche a nome di tutto il personale della UO di Neurologia, ringraziare gli attori e tutta la produzione per questa ottima collaborazione e per aver citato l’ISS e il nostro reparto nei titoli di coda. Come Neurologia, in aggiunta all’attività clinica, siamo da tempo impegnati in un’importante attività di ricerca, in rete con l’ateneo sammarinese e con altre Università internazionali, con l’obiettivo di fornire marcatori precoci della malattia”.

Prima della proiezione interverranno i Segretari di Stato Mariella Mularoni e Andrea Belluzzi, la Dr.ssa Beatrice Viti della Neurologia ISS e Samuele Balducci presidente dell’associazione ASSPIC.

L’evento, differentemente da quanto prima comunicato, sarà ad ingresso gratuito.

Ufficio Stampa, 22 febbraio 2023