San Marino. Bollette raddoppiate. La Segreteria al Lavoro impegnata per la stabilità delle forniture e la sostenibilità delle tariffe

San Marino, 10 Aprile 2025 – La Segreteria di Stato per il Lavoro, con delega ai rapporti con l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) e la Transizione Ecologica è ben conscia delle preoccupazioni espresse dai Consumatori e dai cittadini riguardo all’incremento dei costi delle forniture di gas naturale. Comprendiamo profondamente le difficoltà che famiglie e imprese stanno affrontando a causa di bollette significativamente più onerose, riflesso di un contesto internazionale complesso e volatile.

Il quadro geopolitico attuale e le dinamiche dei mercati energetici globali continuano a esercitare una pressione senza precedenti sui prezzi delle materie prime. Siamo consapevoli che le misure tampone adottate finora, pur rappresentando un segnale concreto dell’attenzione del Governo – come lo sconto applicato nel primo trimestre dell’anno – necessitano di essere integrate da una visione strategica di più ampio respiro.

Come correttamente evidenziato anche dalle associazioni dei consumatori, con cui il dialogo è costante e costruttivo, l’orizzonte temporale su cui operare è quello del medio-lungo periodo. Proprio in questa direzione si concentrano gli sforzi della Segreteria e dell’AASS. È in corso un’intensa attività di analisi e di interlocuzione a diversi livelli per identificare e implementare soluzioni strutturali. L’obiettivo primario è duplice: garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per la Repubblica e, al contempo, perseguire ogni strada percorribile per assicurare tariffe più sostenibili e prevedibili per l’utenza, proteggendo la nostra comunità dalle turbolenze esterne.

“Siamo pienamente consapevoli dell’onere che gli attuali costi energetici rappresentano per i nostri cittadini e per il tessuto produttivo” dichiara il Segretario di Stato per il Lavoro, con delega all’AASS e la Transizione Ecologica, Alessandro Bevitori. “Confermo l’impegno massimo del Governo e mio personale nel definire percorsi strategici che assicurino a San Marino forniture energetiche più stabili e sostenibili nel tempo. Non stiamo lesinando sforzi per tutelare la nostra comunità dalle fluttuazioni dei mercati internazionali, operando su più fronti per costruire un futuro energetico più sicuro. La complessità della sfida richiede approcci innovativi e una determinazione che tuttavia non ci manca. In tale percorso, vediamo la transizione ecologica non solo come una necessità impellente, ma come una straordinaria opportunità per ridisegnare il nostro futuro energetico, stimolare lo sviluppo sostenibile del Paese e generare nuova occupazione qualificata per i nostri cittadini”.

La Segreteria al Lavoro ribadisce la massima priorità attribuita alla questione energetica: in questo senso contiamo di fornire a breve ulteriori soluzioni concrete.

Segreteria di Stato per il Lavoro, con delega ai rapporti con l’AASS e la Transizione Ecologica