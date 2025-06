San Marino, la Segreteria di Stato alla Cultura lancia bando per studenti universitari: opportunità estive nei musei per valorizzare giovani e patrimonio culturale

La Repubblica di San Marino dà il via a un’importante iniziativa dedicata ai giovani studenti universitari, finalizzata a potenziare l’apertura estiva dei musei e degli spazi culturali del territorio. Grazie alla sinergia tra la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, la Direzione Generale della Funzione Pubblica, il Dipartimento Istruzione e Cultura e gli Istituti Culturali, è stato aperto un bando pubblico per reclutare studenti universitari da impiegare con incarichi estivi dal 6 luglio al 6 settembre 2025.

L’obiettivo del programma è duplice: estendere l’orario di apertura dei musei fino alle 22:30 durante tutta la stagione estiva, offrendo ai visitatori un’esperienza culturale più completa e accessibile, e creare un’occasione formativa per i giovani coinvolti, che potranno così acquisire competenze pratiche nella gestione culturale e contribuire attivamente alla vita pubblica del Paese.

La priorità sarà data ai candidati iscritti a corsi di laurea in discipline culturali, in linea con gli obiettivi del bando. Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, ha sottolineato come «questa iniziativa incarna la visione di una San Marino che investe concretamente nel suo futuro, intrecciando la crescita culturale con lo sviluppo dei nostri giovani».

Anche il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, ha manifestato grande entusiasmo per l’iniziativa, auspicando che «stimolerà l’interesse dei nostri giovani, fornendo loro un’esperienza significativa e valorizzando al contempo il nostro patrimonio artistico e storico».

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma digitale Istanze On Line (IOL), accessibile sul portale dei Servizi Online della Pubblica Amministrazione di San Marino. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 18:00 di lunedì 30 giugno 2025.

Per consultare il bando completo e ulteriori dettagli è possibile visitare la sezione Reclutamento Settore Pubblico > Concorsi pubblici e selezioni sul sito ufficiale www.gov.sm, al link:

https://gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Pubblici-di-Reclutamento/Concorsi-pubblici-e-selezioni~BANDO-PUBBLICO-DI-SELEZIONE-PER-STUDENTI-n.3-2025-AF~.html

Per maggiori informazioni e supporto è attivo il numero della Direzione Generale della Funzione Pubblica 0549 882832, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, oppure è possibile inviare una mail all’indirizzo funzione.pubblica@pa.sm.