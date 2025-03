San Marino, la Segreteria di Stato promuove investimenti turistici: doppio appuntamento per il turismo e il business

Il Segretario di Stato per il Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati (foto sotto), ha partecipato recentemente a due importanti eventi dedicati alla promozione degli investimenti turistici, consolidando così la posizione della Repubblica come destinazione strategica per l’investimento nel settore. Nel fine settimana, Pedini Amati ha preso parte a due appuntamenti di rilevo che hanno visto il coinvolgimento di imprenditori, operatori del settore e personalità di spicco.

Milano: Incontri con “La Lombardia del Fare”

Il primo incontro, svoltosi venerdì a Milano, è stato organizzato da “La Lombardia del Fare”, un’iniziativa che ha riunito imprenditori e professionisti per un evento di matching focalizzato sugli investimenti. Durante l’incontro, sono stati presentati numerosi progetti e opportunità per il mondo degli investimenti, con particolare attenzione al settore delle costruzioni e dell’edilizia alberghiera. Pedini Amati ha avuto l’opportunità di dialogare con concessionari di fondi e altri investitori interessati a sviluppare nuove strutture ricettive in Repubblica di San Marino, contribuendo a rafforzare il legame tra il settore privato e le istituzioni sammarinesi.

Courmayeur: Il Forum Italiano dell’Export

Il giorno successivo, il Segretario di Stato ha partecipato al Forum Italiano dell’Export a La Salle, in Val d’Aosta, dove ha preso parte al panel su “Turismo, turismo di lusso, attrazione degli investimenti in ambito turistico e marketing territoriale”. Questo evento, organizzato dall’imprenditore Lorenzo Zurino, ha riunito figure di spicco come il Presidente della Regione Val D’Aosta, Renzo Testolin, Evelina Christillin, Presidente del Museo Egizio di Torino, e altri importanti protagonisti del panorama economico e turistico italiano. Il panel ha rappresentato un’importante occasione per promuovere San Marino come destinazione ideale per nuovi investimenti turistici, con un focus particolare sul turismo di lusso e sulle potenzialità di marketing territoriale.

San Marino in Crescita: Obiettivi e Risultati

Nel corso dei suoi interventi, Pedini Amati ha sottolineato i risultati significativi ottenuti dalla Repubblica di San Marino in ambito turistico, evidenziando come il Paese abbia superato i 2 milioni di turisti e stia registrando un trend di crescita continuo. “La Repubblica di San Marino sta ottenendo risultati di rilievo, come certificato anche dagli organismi internazionali. Dopo la mia prima legislatura come Segretario di Stato per il Turismo, ho chiesto la delega agli investimenti per garantire nuove strutture e infrastrutture turistiche”, ha dichiarato Pedini Amati.

Prospettive Future

L’obiettivo principale di San Marino è attrarre investimenti che possano contribuire al miglioramento delle infrastrutture turistiche, in modo da rispondere alla crescente domanda di turismo e sviluppare il settore in modo sostenibile. Gli incontri del fine settimana hanno rappresentato una vetrina per promuovere il Paese e le sue opportunità in ambito turistico, mirando a un futuro ancora più prospero per il settore.

Concludendo, il Segretario di Stato ha ribadito che la promozione di investimenti è fondamentale per lo sviluppo di un turismo di qualità che valorizzi le risorse uniche di San Marino, consolidando il Paese come destinazione di prestigio per i turisti e per gli investitori.