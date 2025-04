San Marino. La stampa sammarinese non può morire … di Walter Nicoletti Dovesi (La Serenissima)

La stampa sammarinese, pur essendo in un contesto mediatico europeo più ampio, ha una serie di caratteristiche che la rendono unica, tanto per la sua storia quanto per il suo rapporto con la società e la politica di San Marino. Sebbene il piccolo Stato sia noto per la sua tradizione politica e culturale, la stampa riveste un ruolo fondamentale nella vita quotidiana della popolazione, fungendo da punto di riferimento per l’informazione e come mezzo per mantenere viva la libertà di espressione in un Paese che ha una lunga storia di indipendenza.

Tralasciando la sua storia (che comunque invito a leggere), la stampa cartacea ha un suo valore fondamentale.

Uno degli aspetti che rende la stampa sammarinese unica è il forte impegno a preservare la “libertà di stampa”.

San Marino ha un quadro giuridico che tutela i diritti fondamentali di informazione e di espressione, garantendo che i cittadini possano accedere a fonti di informazione indipendenti e diversificate.

Questo elemento non è da dimenticare, mai. (…)

