San Marino. La storia del calcio sammarinese in un’opera multimediale del Titanus Museum

Federcalcio di San Marino e Titanus Museum hanno siglato un accordo pluriennale che nelle prossime settimane porterà all’innovativa installazione di un prodotto multimediale e museale dedicato alla storia del calcio sammarinese.

Il Titanus Museum (sito in Contrada Santa Croce, 20 – in pieno centro storico) proporrà presto al pubblico una storia immersiva e coinvolgente che ripercorrerà tutti i passaggi fondamentali del movimento calcistico nella Repubblica di San Marino. Dai primi abboccamenti, circa un secolo fa, fino ai giorni nostri e passando – ovviamente – dalle pietre miliari: l’ascesa di Massimo Bonini, i debutti in campo europeo di club e Nazionale, il successo con il Liechtenstein ed i record raccolti entro e oltre i confini nazionali.

Tutto fruibile in un’opera innovativa ed al passo coi tempi, capace di coinvolgere ed interessare il pubblico – locale e straniero – attraverso una sequenza di immagini, foto, video e materiale multimediale mediante il quale apprezzare la storia secolare del calcio nella Repubblica di San Marino. Un appuntamento quasi obbligato per tifosi e simpatizzanti del movimento sammarinese, ma anche splendida opportunità per i tanti turisti che sono entrati in contatto con il nostro territorio anche attraverso gli impegni internazionali della sua nazionale di calcio.

Lunedì scorso, presso la Casa del Calcio – sede della FSGC – il Presidente federale Marco Tura ed il Presidente del Titanus Museum Dennis Guerra, hanno siglato l’accordo di collaborazione che garantirà per i prossimi anni un’installazione dedicata al calcio sammarinese. Un prodotto destinato a fissare in maniera indelebile i passaggi fondamentali della nostra storia.

FSGC