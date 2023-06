San Marino. La tecnologia “no-code” per la digitalizzazione delle aziende. Il Segretario di Stato Fabio Righi ha aperto il convegno di Anyverse

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio ha aperto oggi l’evento “NO-CODE, la digitalizzazione alla portata di tutti” organizzato dalla Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio e da Anyverse presso la Prestige Lounge di San Marino Outlet Experience.

L’evento ha proposto ad aziende, sviluppatori e tecnici una panoramica sul mondo della tecnologia di sviluppo “no-code” un approccio senza codice alla creazione di software, che consente agli utenti business non tecnici di creare le proprie applicazioni di lavoro.

All’evento, al quale hanno preso parte oltre 50 tecnici di aziende, istituti bancari, enti pubblici e privati sono intervenuti i tecnici di Anyverse, azienda specializzata in sviluppo della tecnologia “no-code e low-code”.

Il Segretario di Stato Fabio Righi ha introdotto l’evento con uno speech sulla digitalizzazione, i trend e le opportunità di crescita a San Marino con un’analisi tecnica e politica sugli obiettivi da raggiungere e su quelli raggiunti dalla sua Segreteria.

Sono intervenuti anche Giacomo Sorangelo di Anyverse per presentare i vantaggi del “no-code” per le aziende, Enrico Evangelisti con uno specch sul “no-code” e l’engagement sui prodotti verticali in equity e nel mondo delle startup, Massimo Verolini con una presentazione del case study YOOCARE ed Elisabetta Colamartino su nuove opportunità professionali legate al mondo del “no-code”

San Marino, 30 giugno 2023 (1722 dfR)