San Marino. La Titano Motorsport vola al 6° Rally Vermentino Historicu

Tutto è pronto per il quarto e penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra Storico, 25-26 ottobre, si volerà in Sardegna per disputare il 6° Rally Vermentino Historicu. La Titano Motorsport, fedele al fondo sterrato, avrà alcuni dei suoi equipaggi al via di questa famigerata gara, ognuno dei quali a difendere i propri obiettivi.

In primis, con il numero 202 sulle fiancate c’è Bruno Pelliccioni in coppia con Lorenzo Ercolani, sempre a bordo della Ford Escort RS. Oltre al divertimento, l’equipaggio dovrà guardarsi le spalle per difendere la loro leadership dal diretto avversario, Succi Andrea, avendo solamente due punti distacco nella classifica delle due ruote motrici.

Al quarto posto sempre del 2WD, c’è Nemo Mazza con Biordi Riccardo, il duo avrà la splendente Ford Escort MK2, con il numero di gara 204 cercheranno di mantenere il buon feeling con lo sterrato che man mano va sempre più crescendo senza tralasciare lo spettacolo.

Torna il duo inossidabile a bordo della Opel Corsa Gsi, Corrado Costa e Domenico Mularoni, attualmente secondi per la coppa Conduttori di classe.

Prenderanno il via anche Bartolini Sergio coadiuvato sempre da Federica Del Sordo portando in gara la Ford Escort RS.

Per le 4WD ci sarà Stefano Camporese affiancato da Rossi Stefano con la fiammeggiante Lancia Delta Integrale con la quale difenderanno il terzo posto di classe 4.

In terra sarda saranno presenti anche le altre due Ford Escort RS della Titano Motorsport. La prima sarà utilizzata dal veronese Serpelloni Sebastiano con la sua “spalla destra” Petrin Nicola, mentre sulla seconda ci sarà al volante il sardo Leoni Alessandro con Arca Loretta.

Berchidda ospiterà partenza, arrivo, verifiche, shakedown, qualifying stage, direzione gara, parco assistenza e sala stampa.

Venerdì 25 ottobre, dopo le prove libere e la qualifying stage delle Rally2, poi lo shakedown per le restanti vetture, alle 13.30 ci sarà la partenza cerimoniale dal fulcro centrale della gara, Berchidda. I concorrenti affronteranno per due volte la nuova ps “Erula-Tula” di 11,34 km.

Sabato 26, invece, gli equipaggi in gara si sfideranno su due prove speciali da ripetere per due volte ciascuna, l’ “Alà dei Sardi-Buddusò” di 6,90 km e la “Pattada-Oschiri” di ben 20,08 km, per un totale di km cronometrati di 76,64. Arrivo previsto sempre a Berchidda alle 15:05 di sabato, gli orari sono da considerarsi per la prima vettura moderna, le storiche saranno in coda.

Buon divertimento a tutti