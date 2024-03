San Marino. La triste testimonianza di Marina Mularoni, madre del ciclista deceduto Michael Antonelli, al processo presso il Tribunale di Pistoia

Il processo al direttore e al presidente della società organizzatrice della corsa ciclistica Firenze-Viareggio è attualmente in corso presso il Tribunale di Pistoia. Una delle testimonianze più toccanti è stata quella di Marina Mularoni, madre del ciclista deceduto Michael Antonelli, avvenuto a seguito di un grave incidente durante la gara il 15 agosto 2018.

Mularoni ha raccontato l’agonia vissuta da Michael e dalla sua famiglia per 841 giorni, tra ospedali e cure domestiche, fino alla sua morte avvenuta il 3 dicembre 2020 all’Ospedale di Stato di San Marino a causa di insufficienza respiratoria.

Durante la testimonianza, la madre ha condiviso l’intensa sofferenza emotiva che hanno affrontato, ricordando un momento particolarmente toccante avvenuto il 4 dicembre 2018 mentre il figlio era in terapia semi-intensiva a Monte Catone. In quell’occasione, Antonelli pronunciò la parola “mamma”, l’ultima volta che lo ha sentito chiamarla prima della sua morte. Un momento che ha definito come “bello e doloroso allo stesso tempo”.