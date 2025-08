San Marino. La valutazione IEP riconosce l’eccellenza dell’Ateneo sammarinese, ispirando una rinnovata proiezione strategica. Lonfernini: ”Molto orgogliosi della valutazione”

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha ricevuto un importante riconoscimento dall’Institutional Evaluation Programme (IEP) dell’European University Association (EUA), che ne ha lodato la qualità crescente della didattica e della ricerca. Il rapporto finale evidenzia i punti di forza dell’Ateneo: rapporti solidi tra docenti e studenti, laboratori accessibili, forte collaborazione col mondo del lavoro e impegno nella Terza Missione tramite iniziative come il Patto Territoriale, che rafforza il legame con la società sammarinese.

Tra le sfide future segnalate: potenziare i corsi in inglese, aumentare gli alloggi per studenti e migliorare i finanziamenti alla ricerca,

“Siamo molto orgogliosi della valutazione, che conferma il valore del nostro Ateneo e l’efficacia delle politiche sinora adottate”, ha dichiarato il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini. “Sono particolarmente lieto che il rapporto abbia riconosciuto e valorizzato il Patto Territoriale e le questioni relative alla Terza Missione. Questo aspetto, a mio avviso, è un elemento centrale per un’istituzione universitaria: l’integrazione profonda e proficua con il tessuto sociale e produttivo in cui si sviluppa è fondamentale per formare i professionisti di domani e per contribuire alla crescita del Paese. Il lavoro che ci attende ora è raccogliere i suggerimenti emersi, per rafforzare ulteriormente l’offerta formativa e la competitività internazionale della nostra Università, rendendola un faro di conoscenza e innovazione”.

/ms