San Marino. “LA VITA OLTRE LA PAURA”. Presentato in anteprima ai Capitani Reggenti il nuovo libro del giornalista e scrittore Sergio Barducci. L’incredibile storia di una sopravvissuta al naufragio dell’Andrea Doria

68 anni fa il transatlantico Andrea Doria, la più bella nave della Marina mercantile italiana, la più lussuosa al mondo, affondò al largo del faro di Nantucket, sulle coste del Massachusetts, speronata dal piroscafo svedese Stockholm a poche ore dal suo previsto arrivo a New York.

Tra gli oltre mille passeggeri tanti emigranti, che hanno affrontato quel lungo viaggio in cerca di una nuova vita, una rinascita. Con loro c’era Anna, la giovane sposa di Marino, da poco convolata a nozze, ansiosa di riabbracciare quello che sarà il compagno di una vita.

È una storia individuale ma al tempo stesso collettiva, che rappresenta la vita di tantissime persone, di una popolazione – quella sammarinese in particolare – segnata dal pesante fenomeno dell’emigrazione, dalla ricerca di un futuro in un diverso Paese, lontani dalle proprie radici e dagli affetti. Anna e Marino incarnano i sacrifici e le sofferenze di chi ha lasciato la propria terra ed è stato accolto in una nuova realtà, alla ricerca di una sempre maggiore integrazione in una società con la quale – inizialmente – non potevano neppure comunicare a causa della barriera linguistica.

Disagi in questo caso ulteriormente appesantiti dal trauma di una tragedia, dal dolore per le vittime e dalla consapevolezza di essere scampati ad un dramma che ha segnato la storia.

Quella collisione spezzò di colpo l’incantesimo di chi si preparava ad assaporare un nuovo inizio e cancellò, in pochi secondi, il ricordo di un viaggio caratterizzato da serate festose, musica da ballo e ricchi buffet con pietanze mai viste prima. La paura, l’angoscia per la perdita dei miseri averi stipati in valigia, il terrore per la sorte dei compagni di viaggio, anche loro tuffati nelle gelide e nere acque dell’Oceano, tormentarono indelebilmente le ore che separavano i superstiti dall’arrivo dei soccorsi e dell’approdo in terra ferma, al porto di New York. 52 furono le vittime.

“La vita oltre la paura” è la decima opera letteraria pubblicata da Sergio Barducci, giornalista e inviato, per anni Caporedattore Centrale della San Marino RTV.

È una storia vera, fatta di speranza, di amore, di voglia di vivere, che esprime la capacità delle donne e degli uomini di reagire alla sventura, di affrontare l’inesplorabile, di governare il proprio destino.

