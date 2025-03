San Marino laboratorio per progetti pilota, ricerca e sviluppo di multinazionali e piccole medie imprese al centro di un incontro con l’Italia Il Segretario di Stato Fabio Righi al Dipartimento della Sottosegreteria della Presidenza del Consiglio per la trasformazione digitale

A seguito del confronto avvenuto tra il Segretario Righi e il Sottosegretario Butti al G7 di Trento, contesto in cui la Repubblica è stata presente per la prima volta nella propria storia, il Segretario Righi ha condotto nella giornata di ieri un proficuo incontro presso il “Dipartimento per la trasformazione digitale” della Presidenza del Consiglio dei Ministri con Alessandro Musumeci e Giuseppe Di Biase della Segreteria Tecnica incaricati dal Sottosegratario all’innovazione tecnologica Butti.

Da parte del Segretario di Stato la presentazione del percorso di sviluppo economico intrapreso dalla Repubblica e la proposta di poter individuare San Marino come laboratorio di soluzioni tecnologiche in cui orientare investimenti nel settore della ricerca e sviluppo e realizzazione di progetti pilota. Un approccio riconosciuto come estremamente interessante al punto che si è già ragionato di poter lavorare su accordi diretti su temi di assoluta centralità ed interesse: telemedicina, telecomunicazioni e satellitare, identità digitale, aviazione e nuove tecnologie sono solo alcuni esempi.

L’impegno con cui ci si è lasciati è quello di lavorare sul tavolo permanente dello sviluppo economico istituito tra i due Paesi costruendo un Ordine del Giorno condiviso da trattare nelle prossime settimane.

San Marino, 22 maggio 2024 (1723 dFR)