San Marino. L’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) della Repubblica di San Marino ricerca: n. 2 risorse c.d. “junior” da assumere a tempo determinato (Cod. Rif. AIF.23.1)

L’AIF ricerca due persone da impiegare nell’analisi finanziaria, nell’attività di vigilanza nonché nell’analisi dei dati tramite l’utilizzo di software, tra cui database e data warehouse. L’assunzione sarà a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, con la facoltà di estensione del contratto a tempo indeterminato. L’inquadramento sarà al primo livello della categoria impiegatizia (secondo il Contratto di lavoro per il Personale Quadro Impiegatizio e Ausiliario della Banca Centrale della Repubblica di San Marino) e potrà tenere conto anche dell’esperienza pregressa.

Requisiti necessari:

? Cittadinanza e/o residenza sammarinese e/o permesso di soggiorno ordinario;

? Non aver compiuto i 35 anni di età alla data di scadenza del bando;

? Laurea in Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze informatiche, Scienze Statistiche o similari;

? Buona conoscenza della lingua inglese.

Requisito preferenziale:

? Pregressa esperienza nelle funzioni dei controlli interni (in particolare del settore bancario e/o finanziario), e/o nell’analisi dei dati di qualsiasi settore e/o negli studi commerciali o legali.

I candidati dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del 7 luglio 2023 un curriculum vitae, la copia di un documento di riconoscimento e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, all’indirizzo [email protected] Inoltre dovrà essere confermata la lettura dell’Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata al seguente link: www.bcsm.sm/site/home/privacy/informative/documento63786.html. La documentazione sarà trattata in maniera strettamente riservata e non sarà restituita. Per la data e ora di arrivo faranno fede le evidenze dell’AIF. L’Agenzia si riserva di convocare i candidati che, a suo insindacabile giudizio, riterrà maggiormente idonei per le fasi successive del processo di selezione. Le modalità e la data delle prove di selezione verranno comunicate ai candidati al momento della convocazione. Per ulteriori informazioni: Agenzia di Informazione Finanziaria – Via del Voltone 122, 47890 San Marino – E-mail: [email protected]

AIF