San Marino lancia “NEXT – Tourism Innovation Forum”: un crocevia di idee per il futuro del settore

San Marino, 8 maggio 2025 – La Repubblica di San Marino si prepara ad organizzare un evento di risonanza nel panorama turistico internazionale: il NEXT – Tourism Innovation Forum. Ideato nell’ambito delle attività del Tavolo Turistico Territoriale “The Lovely Places”, l’appuntamento si propone come piattaforma d’eccellenza per esplorare le dinamiche emergenti, gli investimenti strategici e le nuove narrazioni che stanno plasmando il futuro del turismo.

L’edizione inaugurale, in programma il prossimo 10 giugno 2025, ambisce a divenire un punto di riferimento imprescindibile per operatori, accademici e istituzioni. Organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino, con la collaborazione del Ministero italiano per il Turismo, delle Regioni Marche ed Emilia Romagna, e di autorevoli istituzioni nazionali e internazionali, il Forum vedrà la partecipazione di amministratori pubblici, professionisti del settore, studiosi, giornalisti, investitori e influencer, offrendo un’opportunità di confronto e crescita professionale senza eguali.

Il programma si articola in momenti di alta formazione e dibattito. Tra i relatori figurano esperti di spicco come il Prof. Bernard Cova, che terrà una Lectio Magistralis su temi quali marketing tribale, storytelling e turismi di comunità. Seguiranno panel dedicati alla comunicazione turistica con interventi, tra gli altri, di Barbara Francioni e Osvaldo Bevilacqua; agli investimenti e alla rigenerazione urbana con la partecipazione di figure come Andrea Falzaresi e Davide Ponzini; e al cineturismo e produzioni TV. Un intervento di alto profilo sarà quello di Edoardo Santander, CEO European Travel Commission, che illustrerà la visione europea sul turismo sostenibile, la digitalizzazione e la promozione internazionale. La giornata si concluderà con un dibattito aperto al pubblico e le conclusioni dei lavori.

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha così commentato l’iniziativa: “Il NEXT – Tourism Innovation Forum rappresenta per San Marino un’opportunità strategica di posizionamento nel dibattito internazionale sul futuro del turismo. Siamo convinti che dall’incontro di menti brillanti e visioni innovative possano scaturire le idee e i progetti capaci di guidare il settore verso modelli sempre più sostenibili, inclusivi e competitivi. La partecipazione di relatori di caratura internazionale e il partenariato con importanti istituzioni confermano la volontà della Repubblica di essere protagonista attiva in questo processo di trasformazione.”

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione online entro il 26 maggio 2025 al seguente link:

https://NEXTtourism.eventbrite.com

L’evento accrediterà come aggiornamento per l’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna e vedrà il coinvolgimento di media partner nazionali, stampa di settore e testate turistiche digitali.

Segreteria di Stato per il Turismo