San Marino. L’ANIS per l’introduzione di tariffe differenziate per il caro bollette

L’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese (ANIS) si dive preoccupata riguardo all’aumento dei costi energetici per le imprese di San Marino. Con la cessazione degli sconti previsti dal “decreto bollette” nel marzo 2025, molte aziende si trovano a fronteggiare bollette più elevate rispetto ai loro concorrenti esteri, inclusa l’Italia. ANIS ha quindi richiesto al governo misure urgenti per sostenere il settore produttivo, proponendo un nuovo sconto sull’energia elettrica di almeno tre mesi e agevolazioni sulle tariffe del gas. ?

Inoltre, ANIS suggerisce l’introduzione di tariffe differenziate in base alle fasce orarie, al fine di ottimizzare i consumi e ridurre i costi energetici per le imprese. ?

Guardando al futuro, l’associazione sottolinea la necessità di una strategia chiara per rafforzare l’autonomia energetica della Repubblica. Considerando che il fotovoltaico potrebbe coprire solo il 15-18% del fabbisogno nazionale, ANIS propone la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico fuori territorio, con un investimento stimato di circa 60 milioni di euro, per garantire una copertura significativa della domanda energetica con prezzi stabili e approvvigionamento sicuro. ?

Altre opzioni considerate includono il trattamento delle biomasse, già previsto dal Piano Energetico Nazionale (PEN4), e la cogenerazione, con alcune aziende manifatturiere pronte ad avviare i primi impianti. ?

Ma ANIS esprime preoccupazione per l’obsolescenza del PEN4, redatto nel 2023 e basato su dati del 2022, che potrebbe non riflettere le attuali esigenze e opportunità nel settore energetico. ?

In risposta alle richieste di ANIS, il governo ha introdotto il “decreto bollette”, che prevede sconti differenziati su gas ed energia elettrica per il primo trimestre del 2025 ma ANIS ritiene che le misure adottate siano insufficienti, soprattutto per quanto riguarda l’energia elettrica, e continua a sollecitare interventi più incisivi per garantire la competitività delle imprese sammarinesi. ?

Per promuovere la transizione energetica, sono disponibili incentivi per famiglie e aziende che investono in impianti fotovoltaici, con detrazioni fiscali fino all’80% e finanziamenti agevolati fino a 300.000 euro. ?

