San Marino. L’ASCO 35 in Spagna per il quinto “Torneo Internazionale di Mazarrón”

Missione spagnola per l’ASCO 35, partita oggi alla volta di Mazarrón – nella comunità autonoma di Murcia – per prendere parte ad un quadrangolare benefico che avrà inizio sabato 28 giugno. Compagni di viaggio dei veterani del calcio sammarinese saranno la formazione locale del Mazarrón FC, l’Academia General del Aire y del Espacio e il Tercio Viejo Murciano de Alcantarilla. In occasione di questa manifestazione – quinto “Torneo Internazionale di Mazarrón” (categoria veterani) – l’ASCO 35 raccoglierà fondi in favore di San Marino For The Children.

FSGC | Ufficio Stampa