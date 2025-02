San Marino. L’Authority Pari Opportunità all’incontro dedicato agli organismi nazionali di coordinamento stabiliti dalla Convenzione di Istanbul

Una rappresentanza dell’Authority Pari Opportunità ha partecipato nella giornata di ieri a Schaan, in Liechtenstein, al secondo incontro rivolto agli organismi di coordinamento nazionali responsabili dell’implementazione della Convenzione di Istanbul per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e violenza domestica.

L’incontro, che ha visto presenti molti dei rappresentati degli Stati parte della Convenzione, si inserisce nell’ambito delle iniziative organizzate dal Liechtenstein, detentore del semestre di Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

I lavori della Conferenza si sono incentrati principalmente sull’importante ruolo degli organismi di coordinamento nazionali nella predisposizione di politiche di prevenzione, repressione, tutela delle vittime e presa in carico del maltrattante relative al fenomeno della violenza contro le donne.

È stata altresì l’opportunità per condividere le best practices ed alcune esperienze promettenti con esperti di alto livello, come la Presidente del GREVIO, Maria Andriani Kostopoulou, la Segretaria Esecutiva della Convenzione di Istanbul, Johanna Nelles, e numerosi responsabili nazionali.

Si è inoltre ribadita la necessità di potenziare l’attuale sistema di raccolta dati dei singoli Paesi, adottando indicatori comuni e utilizzando una metodologia che permetta di ottenere tali dati relativi alla vittima ed al maltrattante in tutte le fasi del loro percorso, sia dal punto di vista giuridico che socio-sanitario.

Authority Pari Opportunità