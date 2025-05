Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di un lettore in merito agli orari dei lavori di segnaletica stradale:

“È mai possibile che si continuino a fare le verniciature delle segnaletiche stradali orizzontali alle 8,00 di mattina?

Gli orari per questo tipo di lavori non devono essere quelli di punta in cui le persone vanno al lavoro e accompagnano i ragazzi a scuola.”

Un lettore