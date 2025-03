SAN MARINO. Le atlete sammarinesi conquistano podi, fanno segnare record e migliorano i propri ranking

Doppio impegno a Ugnano (FI) per gli Arcieri del Titano che ottengono risultati importanti e prestigiosi. Nella prima giornata di gare Lucrezia Tura ha chiuso in prima posizione nella categoria “allieve” con 616 punti. Secondo posto “senior” per Kristina Pruccoli che ha chiuso la sua gara a 599 punti. Terzo posto maschile per Paolo Tura. Domani nella seconda gara si aggiungeranno Giorgia Cesarini, reduce dall’ ottima prestazione agli europei e Maria Luisa Fazzardi. Alla seconda giornata di gare hanno preso parte anche diversi arcieri della Nazionale italiana che, grazie anche a condizioni atmosferiche perfette hanno migliorato alcuni record nazionali. Lucrezia Tura ha gareggiato come “junior – 70mt.”, categoria che le è utile per preparare i prossimi impegni internazionali, ed ha chiuso al primo posto con record sammarinese (575). Kristina Pruccoli e Giorgia Cesarini si classificano rispettivamente al secondo e al terzo posto superando abbondantemente, entrambe, la soglia dei 600 punti. Le due ragazze, insieme a Maria Luisa Fazzardi, superano gli “Arcieri della Signoria” nella gara a squadre migliorando il record sammarinese. Prestazione che permette alle atlete di salire al terzo posto del ranking italiano a squadre con Kristina Pruccoli e Giorgia Cesarini che entrano nella top 15.