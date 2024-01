San Marino. Le domeniche nel castello 2024: Prossimo appuntamento domenica 14 gennaio 2024

Le Domeniche nel Castello riprendono dopo tre anni di sospensione a causa della pandemia. La rappresentazione della Bohème di Puccini, il 7 gennaio scorso, ha attirato un buon pubblico nonostante l’influenza e la giornata piovosa. La formula ideata da Luciano Muccioli, con proiezioni su grande schermo e arie cantate dal vivo accompagnate al pianoforte da Donatella Dorsi, ha riscosso grande successo. Il Gruppo storico La Corte di Olnano e la Compagnia dell’Istrice hanno intrattenuto gli appassionati con un balletto medievale prima dello spettacolo. Prossimo appuntamento domenica 14 gennaio 2024 con l’opera Gianni Schicchi di Puccini. L’iniziativa è patrocinata dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e dalla Giunta di Castello di Serravalle. La Biblioteca Popolare di Serravalle ringrazia la Banda di Serravalle, Luciano Muccioli, Nadia Gatti, Marco Mino, Maurizio Boffa e gli sponsor locali per il supporto. Le Domeniche nel Castello sono organizzate in collaborazione con la Fondazione Internazionale Renata Tebaldi di San Marino. L’ingresso è a offerta libera per beneficenza. Si prega di essere puntuali. La cittadinanza è invitata calorosamente.