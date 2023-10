San Marino. LE MELE PER ASSM 

L’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla ASSM organizza da mercoledì 18 a domenica 22 ottobre una vendita di mele per sostenere le proprie attività. I sacchetti di mele si potranno acquistare nei prossimi giorni:

– da mercoledì18 a venerdì 20 presso l’Ospedale di Stato a Cailungo

– sabato 21 alla Titancoop di Valdragone

– sabato 21 e domenica 22 (solo mattina) alla COAL di Fiorentino

L’ASSM è riconosciuta dal 1989, a San Marino le persone che soffrono di questa malattia sono all’incirca un centinaio. I sintomi della sclerosi multipla più frequenti sono disturbi del movimento, della vista, della sensibilità e causano fatica e debilitazione. In una percentuale ridotta di casi forme particolarmente aggressive portano ad una disabilità grave.

Lo scopo principale dell’ASSM è quello di migliorare il benessere delle persone affette da sclerosi multipla. Tra le sue finalità ci sono la raccolta e divulgazione di studi e ricerche relativi alla malattia. L’associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione sulle esigenze dei malati e dei loro familiari. L’ASSM sostiene le persone nelle loro necessità con un supporto psicologico e un servizio di fisioterapia. Dal punto di vista sociale si adopera per il loro recupero e reinserimento nelle relazioni sociali e nel lavoro. L’associazione promuove campagne di informazione e raccoglie fondi anche attraverso le vendite come quella organizzata in questo periodo.

L’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla ha una sede presso il Casale La Fiorina in Via Andrea di Riccio. Chi volesse esporre le proprie esigenze può trovare i soci dell’ASSM, di solito il mercoledì, dalle ore 17.30 alle 18.30 oppure telefonare al numero 0549 907100 o anche consultare la pagina Facebook ASSM San Marino.

ASSM ringrazia chi vorrà aderire all’iniziativa!

AASM