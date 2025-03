San Marino, le multe autovelox italiane ora impugnabili, anche per i sammarinesi

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha scosso il sistema delle multe derivanti dall’uso degli autovelox in Italia. La Corte ha stabilito che gli autovelox, utilizzati per il controllo della velocità su strade e autostrade, devono essere omologati e non solo autorizzati come accadeva in precedenza. Questa decisione apre nuove possibilità per contestare le multe emesse tramite questi dispositivi, anche per i cittadini sammarinesi che ricevono sanzioni su territorio italiano.

Una sentenza che cambia le regole del gioco

La Cassazione ha ribadito l’importanza che gli autovelox siano omologati e non solo autorizzati per poter essere utilizzati legittimamente. Questo aspetto giuridico diventa cruciale, dato che le multe emesse da dispositivi non omologati potrebbero risultare illegittime, portando a nuove opportunità di ricorso. Sebbene gli autovelox in Italia siano stati frequentemente utilizzati per il monitoraggio delle infrazioni, la recente decisione solleva dubbi sull’efficacia e la validità delle sanzioni emesse, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi non omologati.

Implicazioni per i cittadini sammarinesi

Una novità di grande importanza è che, secondo le disposizioni legali italiane, i cittadini di San Marino, come gli altri residenti europei, hanno ora la possibilità di impugnare le multe derivanti dall’uso di questi dispositivi. Ora, con la sentenza della Cassazione, anche i sammarinesi che ricevono sanzioni da autovelox non omologati potranno presentare ricorso contro queste multe, con la possibilità che vengano annullate qualora si riscontri che i dispositivi non rispettano le normative di omologazione.

Perché questa decisione è così importante

Questa sentenza si inserisce in un contesto più ampio di attenzione sulla trasparenza e la correttezza nell’uso delle tecnologie di rilevamento della velocità. L’adozione degli autovelox, infatti, è sempre stata accompagnata da dubbi riguardo alla loro regolarità e affidabilità. L’omologazione dei dispositivi è un passo fondamentale per garantire che vengano utilizzati in modo legittimo e che le multe derivanti da queste sanzioni siano giuridicamente valide.

Cosa significa per gli utenti della strada

Da oggi, tutti coloro che hanno ricevuto multe da autovelox non omologati, sia in Italia che nei territori limitrofi, hanno ora la possibilità di impugnare le sanzioni. L’importanza di questa sentenza si riflette nella maggiore tutela dei diritti degli automobilisti, sia italiani che stranieri, e nella trasparenza nell’utilizzo di apparecchiature che impattano direttamente sulla vita quotidiana di milioni di persone.

Come impugnare le multe

Gli utenti che desiderano contestare una multa emessa da un autovelox non omologato devono presentare ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale, allegando la sentenza della Cassazione come supporto per la richiesta di annullamento. Il ricorso dovrà essere basato sull’illegittimità dell’uso di dispositivi non omologati e potrà essere effettuato da chiunque abbia ricevuto una sanzione.

Conclusioni

La sentenza della Corte di Cassazione ha reso ancora più chiaro che l’omologazione degli autovelox è un requisito fondamentale per la validità delle multe. I cittadini di San Marino, che spesso si trovano a viaggiare o transitare in Italia, possono ora contestare le multe emesse da dispositivi che non rispettano la normativa, garantendo così una maggiore equità e trasparenza.

Ogni sammarinese, quindi, quando riceverà una sanzione elevata in Itralia attraverso autovelox o strumenti di rilevazione elettronca, potrà presentare ricorso -meglio dopo consulenza legale- per chiedere l’annullamento della sanzione.