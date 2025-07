San Marino, le Tre Torri si illuminano di azzurro per la Giornata Mondiale del Cervello: ISS e Segreteria di Stato alla Sanità ribadiscono l’impegno “per tutte le età”

Domani, martedì 22 luglio, la Repubblica di San Marino celebrerà la Giornata Mondiale del Cervello, aderendo al tema promosso dalla Federazione Mondiale di Neurologia (WFN): “La salute del cervello per tutte le età”. L’iniziativa è sostenuta congiuntamente dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e dall’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), che hanno diffuso un comunicato congiunto per ribadire l’importanza della sensibilizzazione su un tema ritenuto “centrale per il benessere pubblico”.

In occasione della giornata, come annunciato nel comunicato, le Tre Torri di San Marino saranno illuminate di azzurro, colore scelto a livello internazionale per richiamare la consapevolezza neurologica e attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla tutela della salute cerebrale lungo l’intero arco della vita.

I dati dell’ISS: 4.000 visite neurologiche all’anno

Nel testo si sottolinea come, secondo i dati dell’ISS, ogni anno vengano effettuate oltre 4.000 visite neurologiche e più di 1.400 esami di neurofisiologia, sotto la direzione della dottoressa Susanna Guttmann, responsabile dell’Unità di Neurologia. L’istituto riferisce di seguire stabilmente circa 1.200 pazienti per patologie come sclerosi multipla, demenza, Alzheimer, Parkinson, Corea di Huntington, epilessia e disturbi cerebrovascolari.

Nel comunicato, l’ISS sottolinea che l’Unità di Neurologia è “particolarmente attenta anche alla medicina di genere”, e che ha attivato percorsi clinici dedicati alla donna, che hanno contribuito all’ottenimento dei Bollini Rosa, riconoscimento assegnato alle strutture sanitarie attente alla salute femminile.

Le parole della Segretaria di Stato Mariella Mularoni

«Il benessere neurologico è parte integrante della salute pubblica e riguarda ogni fase della vita, dall’infanzia alla terza età», ha affermato Mariella Mularoni, Segretaria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, secondo quanto riportato nel comunicato.

Mularoni ha sottolineato che, in occasione della Giornata Mondiale del Cervello, “San Marino rinnova il proprio impegno nel promuovere la consapevolezza su un tema che tocca in modo profondo le persone, le famiglie e l’intera comunità”. E ha aggiunto: «Per questo lavoriamo ogni giorno per garantire a tutti un accesso adeguato alla prevenzione, alla diagnosi e alle cure, con un’attenzione concreta ai bisogni di ogni cittadino».

Vagnini (ISS): “Dietro ogni sintomo neurologico c’è una storia umana”

Nel comunicato, anche il Direttore Generale dell’ISS, Claudio Vagnini, esprime il proprio punto di vista, dichiarando: «L’adesione alla Giornata Mondiale del Cervello rappresenta un’importante occasione per ribadire il nostro impegno verso un’assistenza neurologica attenta e umana».

Vagnini ha specificato che, secondo l’approccio dell’ISS, «la struttura sanitaria non si limita alla diagnosi e alla terapia, ma abbraccia la persona nella sua interezza, sostenendo pazienti e famiglie durante il percorso di cura, anche grazie al prezioso supporto del volontariato». E conclude: «Crediamo che dietro ogni sintomo neurologico ci sia sempre una storia umana che merita ascolto, comprensione e accompagnamento».

Gli ambiti di intervento secondo ISS e Segreteria Sanità

Nel comunicato congiunto, i promotori evidenziano anche le aree prioritarie su cui concentrare l’azione, in linea con gli indirizzi internazionali: consapevolezza, istruzione, prevenzione, accesso alle cure e advocacy.

Si richiamano inoltre interventi in tutte le fasi della vita, “dalle fasi che precedono il concepimento fino alla terza età”, attraverso strumenti come il counseling, le campagne di vaccinazione, lo screening neurologico, la promozione di stili di vita sani, la gestione integrata dei fattori di rischio vascolare e i programmi di screening per deterioramento cognitivo e demenza.

Secondo ISS e Segreteria di Stato, la celebrazione della Giornata Mondiale del Cervello rappresenta “un’occasione importante per ricordare che la salute cerebrale è un diritto da garantire a tutti, in ogni fase della vita e senza barriere”.

Leggi il comuinicato stampa integrale: CS Giornata Mondiale Neurologia 2025