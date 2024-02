San Marino. L’ex campionessa olimpica Josefa Idem ospite dell’Università di San Marino

Con un passato da atleta e politica, è salita in cattedra nell’ambito dei workshop di Evolution Forum

Josefa Idem, ex ministra italiana per le Pari Opportunità, lo Sport e le Politiche Giovanili con un passato da campionessa mondiale e olimpica di canoa, è stata ospite questa mattina dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino nell’ambito di un workshop sulle soft skills, in programma da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio.

A organizzare l’iniziativa i corsi di laurea in Ingegneria Gestionale dell’Ateneo sammarinese in collaborazione con Evolution Forum, realtà attiva da quindici anni nella formazione manageriale di team commerciali e per lo sviluppo della crescita personale, insieme a Innovation Forum, che ne cura la strategia digitale.

Di fronte a trenta studenti, Idem ha raccontato le proprie esperienze e condiviso la sua visione alla luce delle imprese sportive e politiche che l’hanno vista mettere al collo decine di medaglie tra Mondiali, Europei e giochi olimpici, ai quali ha preso parte da Los Angeles 1984 a Londra 2012.

Esponente del governo Letta nel 2013, si è successivamente affermata come consulente e speaker motivazionale. Curando il workshop, inserito in una cinque giorni di approfondimenti focalizzata su abilità che includono pensiero critico, problem solving, intelligenza emotiva e gestione delle risorse umane, Idem entra così a far parte di una serie di relatori che include fra gli altri Gianluca Spadoni, imprenditore e autore, trainer e relatore che negli anni ha condotto iniziative rivolte a più di 350.000 professionisti.

“Far intraprendere ai nostri studenti percorsi didattici non convenzionali consente loro di confrontarsi efficacemente con aspetti della realtà circostante e della propria personalità – spiega Leonardo Tagliente, vice direttore dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale – nonché di conseguire competenze sempre più importanti per la loro crescita sociale e culturale.”

Oltre alle attività in aula, nella cornice dell’iniziativa gli studenti hanno partecipato a visite in diverse realtà del territorio, come la Comunità di San Patrignano e Colombini Group.

