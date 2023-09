San Marino. LIBERA: AUMENTI DEL CARBURANTE, DEI MUTUI, DELLE BOLLETTE E DELLA SPESA, CHIESTO UN INCONTRO URGENTE AL GOVERNO PER AFFRONTARE QUESTA PRIORITÀ 

Al ritorno dalle vacanze estive, per chi ha potuto permettersele, i sammarinesi si sono ritrovati ad affrontare un aumento dei costi della vita che non può lasciarci inermi.

Queste le principali voci di spesa alle quali ogni cittadino di deve relazionare: alimentari, mutui, bollette, benzina e ristorazione. Una situazione che si somma allo scenario tutt’altro che roseo del bilancio dello Stato con 60 milioni di deficit e 120 milioni di soli interessi fino al 2027.

Tornando al tema del caro-vita, la prima voce che preoccupa i nostri concittadini è quella legata ai prodotti alimentari, con frigoriferi e dispense che devono, per forza di cose, essere riforniti. Oggi i prodotti alimentari nel loro insieme costano mediamente il 13% in più rispetto allo scorso anno, un trend che se dovesse confermarsi anche nei prossimi mesi porterebbe la spesa per cibi e bevande per una famiglia media a salire di ben 200 al mese euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questi dati emergono, tra l’altro, anche dal programma economico 2024 recentemente discusso in Commissione Finanze. Nei giorni scorsi sono poi ripartite le scuole, con relativo aumento dei prodotti di cartoleria per le famiglie a causa dei rincari delle materie prime e dei i costi di produzione.

Più costoso anche spostarsi in auto: il prezzo della benzina e del diesel è al sopra all’1,8€ al litro. E pensare che il Governo aveva anche pensato di ridurre la scontistica Smac, salvo poi fare retromarcia dopo poche settimane. Per non parlare del caro bollette e degli aumenti di mutui e i affitti.

Libera ha da sempre posto l’attenzione su questi temi: ha chiesto una task force con le banche per affrontare la problematica degli interessi sui mutui, ha proposto incentivi per stimolare l’affitto degli immobili da parte dei privati, ha sollecitato l’Esecutivo per affittare gli immobili in pancia alle banche, che risultano essere più di un centinaio, che potrebbero essere messi a disposizione dei nostri concittadini o per politiche di edilizia sociale. Ha poi proposto interventi sulla SMAC per calmierare i prezzi e recentemente ha proposto e fatto approvare un articolo programmatico sull’ICEE, perché crediamo in politiche di sostegno eque e calibrate in base alle reali esigenze delle persone.

Libera nei prossimi giorni chiederà un incontro urgente al Governo per promuovere iniziative che possano dare supporto alle famiglie e ai cittadini, alle prese con l’inflazione più alta degli ultimi decenni e con condizioni economiche complesse. Non c’è più tempo da perdere: le priorità per Libera sono queste.

Libera