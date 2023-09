San Marino. LIBERA: ECCO I DATI DEL DEBITO, CON QUESTI NUMERI SERVE RESPONSABILITÀ DA PARTE DI TUTTI

Mentre Libera prova a stimolare il Governo sulle politiche sociali, su quelle dei redditi e del rilancio economico, la maggioranza continua il suo racconto entusiasta che però riteniamo non proprio aderente, per usare un eufemismo, alla realtà.

Infatti l’inflazione al 6% ha già bruciato gli aumenti presenti nei recenti rinnovi contrattuali, il monte salari nazionale ha perso 10 punti del proprio potere d’acquisto, le bollette sono aumentate del 40% comprese quelle più recenti dell’acqua, il carrello della spesa e’ cresciuto del 50% e sullo sviluppo niente e’ stato fatto in questi 4 anni di legislatura se non un ritorno al passato, preoccupante, con lo stimolo a ricercare il “posto sotto lo Stato” visti i 180 dipendenti in più e l’aumento della spesa corrente.

L’unica cosa fatta e’ stato il debito.

Dal 2019 ad oggi il debito e’ aumentato di 400 milioni solo per far fronte alle esigenze di gestione ad esclusione dei debiti fatti per il sistema bancario. Prestito Cargill: 150 milioni al 2,95% per 1 anno e quindi 4,4 milioni di interessi. Poi il primo bond da 340 milioni al 3,25% per 2 anni e tre mesi con altri 25 milioni di interessi e il recente rollover fino al gennaio 2027 da 350 milioni al 6,5% con altri 85 milioni di interessi per un totale complessivo di soli interessi, senza costi di intermediazione, di 115 milioni di cui buona parte andranno a soggetti residenti fuori San Marino.

Questi sono i dati che dovrebbero farci tremare i polsi ed invece la maggioranza sembra voler minimizzare, senza avere idee e forza politica per rimettere sulla giusta carreggiata il nostro Paese.

Libera ritiene sia arrivato davvero il momento della responsabilità e l’ha dimostrato proprio nell’ultimo assestamento di bilancio. Ora crediamo serva dare spazio alla costruzione di una nuova prospettiva politica che abbia ben chiara una visione di cambiamento diversa rispetto allo stallo esistente, partendo dal metodo impostato sul finire della appena conclusa sessione consigliare.

Libera