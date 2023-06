San Marino. LIBERA: GOVERNO ILLEGITTIMO, ANTIDEMOCRATICO ED INEFFICACE

Presa dai rimpasti estivi illegittimi (su cui torneremo, eccome se torneremo), dalla spartizione delle poltrone, dai continui litigi che sono un classico di questa orribile legislatura, la maggioranza residua continua però a dimenticarsi delle reali priorità del Paese. È unicamente la paura di andare al voto e di non essere rieletta che tiene “unita” questa nuova maggioranza, non certo i progetti per il Paese. Ed è così che l’accordo di Associazione con l’Unione Europea sparisce dei radar delle iniziative da concretizzare, così come anche la visita di Mattarella di ottobre che non si capisce se ci sarà oppure no. Potremmo andare avanti: l’incremento del costo della vita e il costante aumento dei tassi di interesse sui mutui pare non essere un problema per il Governo che anche con la prima lettura di assestamento non affronta la difficoltà principale delle famiglie. E anche la gestione del debito insostenibile manca dall’indice degli impegni dell’Esecutivo cosi come manca dall’elenco della spesa di qualche Segretario convinto di poterla continuare a raccontare nonostante i fatti dimostrino tutt’altro.

In questo quadro anche l’ordinaria amministrazione diventa straordinariamente complessa. Erba alta, strade dissestate, cantieri aperti per progetti che avanzano solo a spot vista l’imminente campagna elettorale, sì perché, salvo interpretazioni fantasiose che potrebbero escogitare questi “fenomenali giuristi” che sostengono questa “fenomenale” maggioranza, ogni 5 anni si va a votare.

Per non parlare, infine, dei lavori pubblici partiti in questi giorni in Centro Storico, in piena stagione estiva. Chiusi i parcheggi 6 e 7, oltre agli ascensori del parcheggio 9 ormai fermi da tempo, e, quindi, difficoltà evidenti arrecate ai turisti, alle nostre attività economiche a dimostrare ancora una volta zero rispetto per chi lavora e più in generale per il nostro turismo.

Libera continuerà a denunciare, anche grazie alle tante segnalazioni di nostri concittadini, questa situazione del Paese davvero preoccupante.

Abbiamo una guida politica illegittima, antidemocratica e, soprattutto, gravemente inefficace, che non ha a cuore il bene comune ma che ha come unico obiettivo quello di tirare a campare per timore di non poter più poter scaldare la poltrona nella prossima legislatura.