San Marino. Libera ringrazia sinceramente la cittadinanza per la fiducia espressa in queste elezioni

Il nostro partito si conferma seconda forza politica del Paese e continuerà a lavorare per un cambiamento possibile nel mondo del lavoro, della formazione, della cultura, della sanità e del territorio. Crediamo che lo sguardo rivolto ai più deboli, ai più fragili sia necessario nell’affrontare le prossime sfide così come l’impegno per garantire un futuro roseo ai nostri giovani.

Libera intende ringraziare tutti i candidati per il lavoro svolto e la passione che si è mostrata in questa campagna elettorale sempre a contatto con le persone.

Un plauso a tutti i volontari e a coloro che ci hanno supportati.

Da questa conferma si riparte determinati per provare a gettare le basi di un cambiamento per noi necessario. Grazie a tutti, insieme cambiare si può.

Libera/Ps