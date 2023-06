San Marino. Libera sui danneggiamenti alle auto nel parcheggio dell’Ospedale

Considerate le notizie emerse sulla stampa e le segnalazioni che sono arrivate anche a nostri esponenti politici, in riferimento al fatto che negli ultimi mesi, stando a quanto ci e’ stato riportato, alcuni mezzi appartenenti al personale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) che sostavano presso l’area di parcheggio e le zone immediatamente limitrofe all’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino siano stati danneggiati;

Considerata l’importanza di garantire sicurezza e prevenzione al personale dipendente Iss così come a tutti i cittadini che si recano presso l’Ospedale di Stato, evitando così episodi spiacevoli, che non possono essere sottovalutati.

Interpella il Governo per conoscere:

-se e’ al corrente di questi episodi descritti in premessa;

-se corrisponde al vero che le telecamere di sorveglianza presenti nel parcheggio non funzionino correttamente rendendo complesso poter far luce fino in fondo rispetto a tali accadimenti;

-se si ritiene necessario agire tempestivamente per garantire sicurezza nelle aree di sosta adiacenti all’Ospedale e per poter prevenire tali accadimenti e se sì in che modalità si ritiene di agire.

Gruppo Consigliare Libera