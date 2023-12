San Marino. L’ISS introduce il nuovo servizio di promemoria via SMS ed e-mail per appuntamenti e visite 

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’introduzione del nuovo servizio di promemoria appuntamenti via SMS ed e-mail, una soluzione innovativa per ricordare agli assistiti le date e gli orari delle visite e degli esami diagnostici presso l’Ospedale di Stato e le sedi territoriali.

Il servizio, implementato grazie alla collaborazione con il Responsabile dell’Ufficio Informatico dell’ISS, Filiberto Casali, verrà attivato a partire da lunedì 8 gennaio 2024.

Il servizio potrà essere configurato facilmente dagli assistiti all’interno del fascicolo sanitario elettronico (FSE), dove sarà possibile scegliere come ricevere i promemoria che potranno essere disattivati in qualsiasi momento, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.

“L’ISS si impegna a offrire ai suoi assistiti un servizio sempre più efficiente, trasparente e personalizzato – dichiara il Responsabile dell’Ufficio Informatico dell’ISS Filiberto Casali – grazie all’uso delle nuove tecnologie”.

Il nuovo sistema sarà inizialmente dedicato ai promemoria appuntamenti, ma in futuro sarà esteso a tutte le notifiche tra ISS e assistiti.

Inoltre, l’ISS ha implementato anche nuovi servizi sul FSE, tra cui:

-una sezione per abilitare e disabilitare i canali di notifica;

-una sezione per consultare le prescrizioni mediche;

-una sezione per seguire lo stato delle richieste di prestazioni fuori territorio (PFT).

“Voglio ringraziare il gruppo di lavoro che ha lavorato su questa innovazione tecnologica, la seconda importante novità per semplificare la fruizione dei servizi sanitari a tutti i cittadini sammarinesi – afferma il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni – Continueremo a lavorare per il miglioramento dei nostri servizi sanitari, grazie al supporto delle nuove tecnologie”.

“Con soddisfazione presentiamo questo nuovo servizio di promemoria appuntamenti via SMS ed e-mail, una novità che renderà semplice e comodo ricordare le date e gli orari degli appuntamenti per visite e indagini diagnostiche presso l’ISS – commenta il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. Oltre che per i tanti assistiti, questo nuovo servizio permetterà al personale sanitario e socio-sanitario del nostro Istituto di organizzare al meglio la programmazione delle attività ordinarie, recuperando e riducendo anche i tempi e le liste di attesa. Invito tutti i cittadini a utilizzare questo servizio e ad approfondire le capacità informative presenti nel Fascicolo Sanitario Elettronico, grazie alle quali possiamo migliorare ulteriormente l’efficienza e la trasparenza della nostra offerta sanitaria”.

Maggiori informazioni verranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito informativo fse.iss.sm

Ufficio stampa, 19 dicembre 2023