San Marino. Lo scorso weekend è andato in scena il 23° Rally Bianco Azzurro nella partirà della Titano Motorsport, la quale ha portato a casa dei bei risultati.

Tra cui il 4° posto assoluto tra le storiche per Alberto Zoli e Massimo Saccomanni, a bordo della Ford Escort messa a disposizione appunto dalla Titano Motorsport. Inizialmente premiato come terzo ma poi purtroppo per una partenza anticipata è stata aggiornata la classifica. Ma non per questo non siamo orgogliosi del risultato ottenuto da Alberto, sentiamo le sue parole: “bellissimo weekend. Come sempre tutto perfetto. Macchina, assistenza e i ragazzi sempre presenti, grande professionalità. Insomma tutto al meglio. Spero di correre presto ancora con voi.”

Per la classe GF5 ritroviamo il BMW di M3 E36 di Marco Pasini affiancato da Mike Gasperoni, che nonostante qualche piccolo imprevisto portano a casa un bel primo posto. Ecco il racconto di Marco: “gara abbastanza complessa per me, problemi fisici prima di partire e molti errori di preparazione, nuove gomme semistradali senza grip in primis, poi fanaliera montata non correttamente che limitava la visuale di notte, ecc. hanno caratterizzato il sabato. Domenica siamo partiti molto indietro e abbiamo puntato tutto sul divertimento. Nonostante le mille difficoltà ci siamo divertiti molto. Grazie agli amici della Titano Motorsport e Mike Gasperoni con cui condividevo l’abitacolo, tutti mi hanno supportato e aiutato moltissimo in ogni fase della gara, grazie.” Amaro ritiro per Giuseppe Macina e Samanta Grossi dovuto ad una rottura meccanica al BMW M3 E36, dopo la ripartenza col super rally.

Secondi di classe e 26° assoluti per il duo formato da Corrado Costa e Domenico Mularoni a bordo dell’ Opel Corsa A Gsi, non si smentiscono mai. “Inizio facendo i complimenti al direttivo della scuderia San Marino – commenta Corrado – mi è piaciuto molto il format di gara con le due tappe e relativi orari. Per quello che riguarda la nostra gara tutto bene a parte la prima tappa dove abbiamo avuto un problema tecnico, ma dimenticato presto grazie all’ottima compagnia dei tanti amici del gruppo Titano Motorsport. Grazie!”

Di nuovo sul sedile di sinistra Lorenzo Ercolani sempre affiancato da Daniel Casadei, i due si son piazzati terzi di classe R2B nonostante il rientro con il super rally per la seconda giornata di gara a causa di una rottura meccanica dell’Opel Corsa. Ecco il commento Lorenzo: “dopo un piccolo imprevisto sulla prima prova speciale, prontamente risolto dai ragazzi del Team Power Brothers per ripartire la domenica mattina. Confrontando i tempi, prova dopo prova, siamo rimasti soddisfatti perché per tre volte siamo rientrati nei dieci assoluti ed una volta ottavi. Ci siamo divertiti e questo è fondamentale, peccato per la rottura perché probabilmente avremmo potuto fare un bel risultato nell’assoluta. Ringrazio tutti quanti a partire dal mio navigatore Daniel che ormai conoscendomi da tempo riesce a gestirmi e a tirare fuori il meglio da me. Grazie alla Titano Motorsport, all’assistenza dei PB e alla Scuderia San Marino.”

Altra vettura della Titano Motorsport quella guidata da Davide Cagni in coppia con Stefano Palù è la Mitsubishi Evo 9, con la quale si sono piazzati 11° assoluti e primi di classe N4. Davide ci racconta: “gara positiva, ho ritrovato fin da subito il feeling con la vettura che avevo utilizzato qualche anno fa su terra. Ottimo weekend in vista degli impegni futuri che avremo nell’ IRC. Un piccolo imprevisto sulla prima prova con i freni, non lasciandomi sereno sulla seconda e anche l’assenza di allenamento di correre col buio non ha aiutato. Domenica ci siamo impegnati ma non abbastanza per rientrare in classifica dove mi ero prefissato, ma macchina e gomme hanno funzionato alla grande. Ci vediamo al Rally Internazionale del Taro!”

Per le Rally Stars, ovvero quelle auto non in gara senza riscontro cronometrico, abbiamo il “nostro Baldo”. Gabriele Bollini navigato da Alessandro Tura a bordo della splendida 131, ecco cosa ci ha raccontato: “la gara è andata bene per noi l’importante era divertirsi e fare girare la macchina, Alessandro il mio navigatore alla seconda gara in carriera e stato bravissimo. Ringrazio come sempre la Titano Motorsport per il supporto e la PB dei fratelli Colonna per la messa a punto della vettura! Vorrei inoltre ringraziare e complimentarmi con la scuderia San Marino per il bellissimo rally che ha organizzato.”

Purtroppo un’uscita di strada per Nemo Mazza e Riccardo Biordi ha interrotto la loro gara anzitempo, ringraziano per i tanti messaggi ricevuti, tutto bene quel che finisce bene. Invece per Sergio Bartolini e Federica Del Sordo rottura del motore non li ha fatti proseguire all’arrivo.

Samanta Grossi

Addetta stampa

Titano Motorsport