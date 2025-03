San Marino. Lo squallore della settimana … di Paolo Forcellini

La Boccia, nota come la signora di Pompei, rappresenta il vero squallore della settimana. Si è aggirata per un ministero indossando occhiali da 007, registrando telefonate e raccogliendo presunte prove. Successivamente, pubblicandole sui social con parsimonia, ha cercato di spacciare inutili documenti per screditare un ministro. Tuttavia, il popolo italiano ha bocciato questo stratagemma, con cui l’influencer ha tentato di aumentare i suoi follower, visto che non può contare sui panettoni, a differenza di una sua collega.