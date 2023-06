San Marino. LO STRADONE -12 Giugno 2023 – Oggi sarà la giornata dei lunghi coltelli. Sarà il CGG della resa dei conti

LO STRADONE -12 Giugno-

Oggi sarà la giornata dei lunghi coltelli sarà il CGG della resa dei conti, sì perché si farà la conta di quanti sono in maggioranza e quanti in minoranza. Chi “raccimola” un 30+1 sarà il vincitore Allora ci sarà chi governerà sino all’ultimo respiro, chi invece dovrà ancora attendere per tentare la scalata alla cabina di regia. Sentiremo i soliti oratori non cero con l’ore rutundo ciceroniano, gli urlatori seriali e chi legge il compitino preconfezionato. Insomma il solito programma che gentilmente San Marino RTV ci propina in diretta da anni. Un CGG dove voleranno gli stracci, ma che poi si risolverà, salvo sorprese dell’ultima ora, come da giorni i più attenti osservatori vanno pronosticando. Per cui tutto come prima, con un governo che ha fatto la cura dimagrante, ma che la nuova linea lo renderà più snello e più scattante, senza freni che lo renderà sicuramente più giovare e utile per la repubblica futura!

Paolo Forcellini