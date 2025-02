San Marino. Locomix, la finale. Sabato 4 maggio, alle 21:15 al Teatro Concordia di Borgo Maggiore

Sabato 4 maggio, alle 21:15 al Teatro Concordia di Borgo Maggiore, si terrà la finale del Locomix, l’atteso concorso per comici emergenti.

Con la presenza di comici come Andrea Graziani e Dario D’Angiolillo, la serata promette grande intrattenimento, sotto la guida di Ettore Mularoni e ospiti illustri.

Oltre al divertimento, la serata include una lotteria di beneficenza per l’associazione San Marino for the Children.