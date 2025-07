San Marino, Lonfernini ai giovani: “L’Europa è il vostro futuro, fatevi avanti”

In un momento cruciale per il percorso di associazione della Repubblica di San Marino all’Unione Europea, il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili, Teodoro Lonfernini, lancia un appello diretto alle giovani generazioni: «Il vostro futuro è al centro di questa fase storica. Fate sentire la vostra voce, partecipate attivamente, assumetevi la responsabilità delle vostre scelte».

Nel comunicato diffuso oggi dalla Segreteria di Stato, Lonfernini prende posizione in modo chiaro sul cammino verso l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, definendolo «una direzione non più rinviabile». E lo fa rivolgendosi non solo agli ambienti istituzionali, ma anche all’opinione pubblica e in particolare ai giovani, perché – spiega – «è indispensabile che prendiate parte attivamente a questo momento di profondo cambiamento».

L’Accordo di Associazione come occasione e responsabilità

Secondo il Segretario, l’accordo rappresenta un crocevia strategico per il Paese e un’opportunità concreta per le nuove generazioni: «Devono poter esprimere il loro pensiero e definire quale Paese desiderano avere una volta che, con l’Accordo di Associazione alla UE, il nostro Stato potrà essere più sicuro, stabile, protetto e capace di cogliere opportunità inedite».

Lonfernini richiama all’impegno civico attivo, invitando i giovani a esprimersi «nelle piazze, nelle associazioni, nei circoli culturali, ma anche sui social media», superando una cultura dell’inerzia che – avverte – «non è più tollerabile».

Identità e sovranità: non si perdono, si rafforzano

Rispondendo a chi teme una perdita di identità o sovranità, Lonfernini precisa: «L’associazione all’Unione Europea non significa affatto una perdita di sovranità o di identità, al contrario, rappresenta un’opportunità per rafforzare il nostro status di Paese terzo e sovrano all’interno di un ecosistema economico, giuridico e istituzionale più vasto e strutturato».

I vantaggi concreti, secondo il Segretario, includono l’attrattività per gli investimenti esteri, la semplificazione della mobilità per cittadini e imprese, e – soprattutto – le opportunità per i giovani in ambito formativo: «Per i nostri giovani, l’accordo significa accesso facilitato a programmi di scambio come Erasmus+, nuove opportunità di formazione e la possibilità di confrontarsi con realtà accademiche e professionali di primissimo piano».

Cultura, turismo, sviluppo

L’accordo è visto anche come una spinta alla valorizzazione del patrimonio culturale sammarinese: apertura a nuovi flussi turistici, partecipazione a progetti culturali e accesso a fondi europei per la tutela dell’arte e della storia diventano, nella visione di Lonfernini, «un volano di sviluppo per il nostro intero settore culturale».

“Non è il tempo degli slogan, ma della responsabilità”

Il comunicato si conclude con un richiamo alla responsabilità collettiva: «Comprendo l’esistenza di diverse sensibilità – scrive Lonfernini – ma la richiesta di un referendum, in questa fase, equivarrebbe a rimettere in discussione una scelta democratica già compiuta con il voto alle scorse elezioni». Per il Segretario, è il momento di «scelte ragionate e informate» e non di «slogan».

E rivolgendosi ancora una volta ai più giovani, ribadisce: «È il vostro Paese, la vostra Repubblica, è il vostro domani».

leggi il comunicato stampa completo: Lonfernini Europa