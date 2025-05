San Marino, l’Opposizione interroga il governo sull’incidente durante la vecchia battuta di caccia e sul concorso per guardia ecologica: richieste di chiarezza su procedimenti e coinvolgimenti

Eventuali sanzioni penali o amministrative comminate al Segretario di Stato Federico Pedini Amati, coinvolto per sua stessa ammissione nell’incidente;

Dettagli sulle sanzioni, in caso affermativo, specificando chi le ha irrogate;

Data di espletamento del bando per la copertura definitiva del PDR di Guardia Ecologica e motivazioni di eventuali ritardi;

Composizione effettiva della Commissione Giudicatrice, sia titolari sia supplenti, come da delibera n. 20/2024;

Identificazione del Commissario incaricato della valutazione di ciascuna prova con relativo punteggio, come previsto dall’articolo 11 del bando;

Verifica della partecipazione del Segretario di Stato Federico Pedini Amati al concorso per Guardia Ecologica;

Azioni intraprese dal Segretario Pedini Amati per garantire la propria terzietà durante la nomina della Commissione e lo svolgimento delle prove del concorso, con documentazione scritta;

Conferma dell’esito positivo della partecipazione del Segretario di Stato al bando, in caso affermativo;

Informazioni circa la nomina ufficiale del vincitore da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’inquadramento nel profilo di ruolo, l’assegnazione alla Unità Organizzativa di competenza e i termini per la presa in servizio, o motivazioni di eventuale mancato avvio della procedura e tempi stimati per il completamento.