San Marino. Loris Bianchi alle Olimpiadi di Parigi. La soddisfazione della FSN

Loris Bianchi difenderà i colori sammarinesi ai Giochi Olimpici di Parigi che si apriranno tra poco più di tre settimane nella capitale francese. L’atleta della Federazione Sammarinese Nuoto è stato presentato insieme agli altri atleti del Team San Marino la settimana scorsa, a seguito della conferma di una universality places per il nuoto. “Siamo contenti di questa grande possibilità – commenta il presidente federale Marco Rossini -. I Giochi Olimpici sono la vetrina sportiva per eccellenza e avere un atleta che ci rappresenta è motivo di grande orgoglio. Loris si è meritato questa occasione grazie agli ottimi risultati degli ultimi anni, a cominciare dall’exploit ai Giochi dei Piccoli Stati dello scorso anno, con la conquista di un oro, due argenti e un bronzo, fino ai recenti Campionati Europei a Belgrado, dove ha realizzato ben tre record nazionali.

Un doveroso riconoscimento, però, va anche a Giacomo Casadei, che si è giocato fino all’ultimo questa chance insieme a Loris. Avere due atleti così competitivi ad alti livelli è certamente motivo di soddisfazione. Un grazie va anche al nostro direttore Luca Corsetti per l’ottimo lavoro svolto in questi anni con tutti i nostri atleti”.