San Marino. Loris Bianchi stabilisce quattro record nazionali agli Europei di Nuoto in vasca corta in Romania

Loris Bianchi ha fatto la storia ai Campionati Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni, in Romania, stabilendo quattro nuovi record nazionali. Il nuotatore, in rappresentanza di San Marino, ha iniziato la sua straordinaria performance registrando nuovi record nei 400 e 1.500 stile libero all’inizio della settimana. Ha poi continuato a dimostrare la sua eccellenza battendo il suo stesso record nei 200 stile libero, con un tempo di 1.48.91, guadagnandosi il 22° posto nelle batterie di qualifica.

Il culmine delle sue imprese è arrivato con la gara degli 800 stile libero, dove Bianchi ha nuovamente superato se stesso, abbattendo la barriera degli 8 minuti con un tempo impressionante di 7.54.35, migliorando il suo precedente record nazionale di 8.12.14.

Luca Corsetti, direttore tecnico che ha accompagnato Bianchi, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando il significativo miglioramento cronometrico e l’importanza di questi risultati in vista della stagione olimpica. Queste prestazioni di Bianchi non solo rafforzano il suo profilo come atleta d’élite, ma pongono anche le basi per il successo futuro nella nuoto internazionale.