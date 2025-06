San Marino. Luca Gasperoni in Commissione Finanze difende l’operato del governo

Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione

Martedì 3 giugno 2025, sera

Luca Gasperoni (PDCS) ha difeso l’operato del Governo. “Mi fa strano che si cada dalle nuvole. […] A dicembre, durante la finanziaria, abbiamo approvato una delega – votata da tutti – che autorizzava il Congresso di Stato a emettere debito. […] Le finalità erano scritte chiaramente.” Quanto alla riforma IGR, essa è “scritta nel programma di Governo, quindi era evidente che, prima o poi, si sarebbe fatta. Detto questo, condivisione ci deve essere, e anche noi riteniamo che debba esserci una riduzione della spesa corrente. ICEE ha già avuto la prima lettura ed è atteso in Commissione; IGR deve ancora fare la sua prima lettura. Quindi, sinceramente, non ci vedo nulla di anomalo.” “Quella compagnia di assicurazione – ha aggiunto, riferendosi al caso sollevato dal consigliere Santi – era inserita nel registro di Banca Centrale semplicemente per poter vendere i suoi prodotti finanziari a San Marino. Per fare questo è necessaria un’autorizzazione. Ma da quanto mi risulta, non aveva sede a San Marino, e non era una compagnia sammarinese.” Infine, sul sistema bancario: “Se ne è parlato tanto – forse troppo, anche qui dentro. Stiamo parlando del mondo finanziario. E quello che si dice alla stampa o ai microfoni ha un impatto, può generare reazioni positive o negative. Quindi, più che portare qui dentro le chiacchiere da bar, sarebbe corretto chiedere chiarimenti ai diretti interessati.”

