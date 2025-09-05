San Marino. Luconegua porta il Cosmos al titolo in TIM SM E-Cup San Marino 2025

Non poteva esserci finale più palpitante di quello che ha tenuto in trepidante attesa dell’esito i presenti alle Final Four di TIM SM E-Cup San Marino 2025 – l’edizione di apertura del torneo di e-soccer sammarinese. Delle undici squadre rappresentate nella fase online, sono stati i binomi Domagnano/Vinqenc Shala-Cosmos/Luconegua e Cailungo/Kaiserlollo-Tre Fiori/Matysalv a superare il taglio e centrare l’accesso alla fase finale, organizzata e disputata in presenza presso la Sala Prestige del San Marino Outlet Experience.

L’evento, co-organizzato dalla Federcalcio di San Marino ed i professionisti di Exeed, si è sviluppato in un pomeriggio avvincente in cui sono state Cosmos e Tre Fiori le squadre ad essersi qualificate per la finale. Decisivi i successi ai danni rispettivamente di Domagnano (5-3) e Cailungo (6-1). A dir poco avvincente la gara decisiva, decisa negli ultimi istanti di gara a favore del Cosmos: Luconegua, grazie alla determinante rete del 5-4, ha sauperato Matysalv – iscrivendosi all’albo d’oro della competizione di e-soccer che ha fatto il suo debutto quest’oggi in territorio sammarinese. Con lui, anche il Cosmos potrà fregiarsi dell’onore di vedere il proprio nome accostato al successo nell’edizione inaugurate di TIM SM E-Cup San Marino 2025.

FSGC | Ufficio Stampa