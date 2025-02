San Marino. Lumina – I concerti a lume di candela – Omaggio a Lucio Dalla. Sabato 11 maggio, Teatro Nuovo

Lumina – I Concerti a Lume di Candela arriva, come prossima tappa del suo tour internazionale, al meraviglioso Teatro Nuovo Dogana di San Marino, con “Omaggio a Lucio Dalla”.

Dopo il successo conquistato con i numerosi sold-out ottenuti nelle precedenti date, il celebre spettacolo Lumina si svolgerà sabato 11 maggio, con un repertorio interamente dedicato all’intramontabile Lucio Dalla.

Lo spettacolo, che avrà inizio alle ore 21.15, si terrà presso il Teatro Nuovo di Dogana. Il contesto verrà reso ancora più suggestivo dall’incantevole bellezza e magia emanata dalle note musicali che risplenderanno nella luce calda e avvolgente di migliaia di candele.

L’esperienza sensoriale che Lumina permette di vivere supera ogni aspettativa grazie alle emozioni visive e uditive in cui il pubblico viene catapultato. Per questo, testimoniano i tanti spettatori delle precedenti date del tour, Lumina “E’ più di un concerto. È un’esperienza magica e totalizzante”.

La musica, tuttavia, svolge un ruolo cardine in questa serata indimenticabile e questa volta sarà un omaggio sentito al grande cantautore bolognese Lucio Dalla a toccare il cuore di quanti assisteranno all’evento. Artista indimenticabile, caposaldo della musica italiana, il suo ricordo continua a far emozionare i fan di tante generazioni.

A celebrare il magnifico Lucio Dalla, saranno dei musicisti di eccellenza: alla voce, Alberto Bastianelli, Stefano Jimenez Zambardino al pianoforte, alla chitarra invece Massimo Marches e per finire Gionata Costa e Andrea Costa rispettivamente al violoncello e violino.

Le più famose canzoni di Dalla, come Futura, Anna e Marco, Piazza Grande o La sera dei miracoli, e molte altre, saranno alternate dalla lettura di alcuni brani affidati alla calda voce narrante di Francesco Paoletti.

Creato e prodotto con cura da E.T. Events di Emanuela Todesco e da Isolani Spettacoli, Lumina mira a colpire non solo l’aspetto artistico e culturale, ma anche il cuore e l’anima del pubblico.

Quella di sabato 11 maggio, presso il Teatro Nuovo di San Marino, è un’opportunità imperdibile di vivere un’esperienza straordinaria, che lascerà sicuramente un ricordo indelebile nell’anima di quanti parteciperanno. Lumina è molto più di un concerto, è un progetto nato e ideato con amore e attenzione nei minimi dettagli, per dare la possibilità al pubblico di staccare completamente dalla realtà per qualche ora e lasciarsi trasportare dalla magia delle candele e della musica, in un ambiente unico e suggestivo con la grande musica a lume di candela.

