L’Unione Nazionale Artigiani e PMI della Repubblica di San Marino si unisce al dolore dei familiari per la scomparsa dell’amico Leo Gatti, gia? Presidente dell’associazione, ha ricoperto per tanti anni la carica di membro del direttivo, e designato in capo a rappresentanze UNAS.

Persona vicina all’artigianato ed all’associazione, ne e? stato instancabile sostenitore, oltre ad essere un rinomato Maestro Artigiano Ceramista . Il Consiglio Direttivo UNAS