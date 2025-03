San Marino. Mancata conoscenza condizioni accordo associazione UE. Rossi: ”A me sembra veramente non degno di una democrazia”

Uno stralcio dell”intervento del consigliere Alessandro Rossi, ieri 27 novembre 2023, in comma comunicazioni.

‘‘Oggi non stiamo dando risposte ai cittadini assolutamente. Un percorso importantissimo, come quello dell’associazione all’Europa che cambierà la vita dei cittadini di San Marino non è stato assolutamente reso comprensibile alla nostra cittadinanza. E’ possibile che possa essere questo il livello della politica di questo paese? che le trattative sul tema che cambierà radicalmente il posizionamento del nostro paese non vi è nessun dibattito pubblico? Non vi è nessuna presa di posizione pubblica?

E’ possibile che non si sa se ci sarà o meno un referendum su questo tema?

A me sembra veramente non degno di una democrazia, di una capacità della politica di dare un segnale trascinamento verso la propria comunità, di portarla verso orizzonti migliori, di portare i sapere verso quale orizzonte si traghetta! Qui non c’è nulla di nulla! E perchè? Perchè questo paese non premia le competenze. (…) Consigliere Alessandro Rossi